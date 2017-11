Italia Fiji/ Info streaming video e diretta tv su DMax, orario, risultato live (rugby test match)

Diretta Italia-Fiji: info streaming video e tv, orario, risultato live. Il test match di rugby è in programma sabato 11 novembre 2017 alle ore 15.00 a Catania

11 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Fiji rugby - LaPresse, repertorio

Italia Fiji si gioca oggi pomeriggio alle ore 15.00 presso lo stadio Angelo Massimino di Catania: questa partita amichevole di rugby sarà il primo dei tre test-match che la nostra Nazionale disputerà nel mese di novembre, che come da tradizione nel mondo del rugby è dedicato ad amichevoli di lusso con le squadre dell’emisfero australe che vengono in Europa per sfidare le formazioni del Vecchio Continente, magari restituendo precedenti visite come quella dell’Italia proprio alle Isole Fiji nel mese di giugno, quando i padroni di casa si erano imposti a Suva per 22-19 al termine di una partita molto combattuta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA FIJI DI RUGBY

Italia Fiji di rugby sarà trasmessa in diretta tv su DMax, il canale disponibile in chiaro al numero 52 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al numero 136 della piattaforma satellitare Sky, che ormai da diverso tempo è diventato il canale di riferimento per il rugby in Italia: sarà quindi assicurata anche la diretta streaming video tramite l'applicazione Dplay. Consigliamo inoltre di collegarsi al sito ufficiale della federazione italiana (www.federugby.it) oltre che sui suoi profili social (Facebook @Federugby e Twitter @Federugby) per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live della partita di Catania.

LA SITUAZIONE

Il 2017 dell’Italia del rugby non è certamente stato finora un anno positivo. Pesa soprattutto un disastroso Sei Nazioni con cinque sconfitte in altrettante partite giocate e alcune batoste particolarmente pesanti, su tutte il 10-63 casalingo incassato contro l’Irlanda. Dai tre test-match passa l’ultima occasione di riscatto, come era stato l’anno scorso con la perla della prima storica vittoria contro il Sudafrica, che tra l’altro affronteremo di nuovo anche quest’anno. Nelle ultime settimane sono arrivati alcuni buoni risultati da parte di Zebre e Benetton nel campionato Pro14, dunque dai due club di spicco arrivano segnali positivi che ci fanno ben sperare per la crescita di tutto il movimento della palla ovale italiana, ma naturalmente la Nazionale resta fondamentale, anche perché è l’unica che può catalizzare l’attenzione del grande pubblico e accendere l’entusiasmo. Intanto c’è da pensare alle Fiji, avversario non facile perché nell’arcipelago dell’oceano Pacifico il rugby è senza ombra di dubbio lo sport nazionale. La perla resta l’oro olimpico a Rio 2016 ottenuto con la Nazionale di rugby a 7: la scarsa popolazione rende naturalmente più difficile allestire una formazione così competitiva nel più tradizionale rugby a 15, ma di certo i figiani sono sempre un osso duro, come dimostra il fatto che non abbiano mai saltato un’edizione della Coppa del Mondo e che ci precedano nel ranking Irb.

