Legnano Firenze/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Serie A1 5^ giornata)

Diretta Legnano Firenze: info streaming e rai.tv, orario e risultato live della partita di volley femminile valida nella 5^ giornata del Campionato di Serie A1.

11 novembre 2017 Michela Colombo

Legnano-Firenze, diretta dagli arbitri Maurina Sessolo e Umberto Zanussi, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 11 novembre 2017 alle ore 21.00 presso il Pala Borsani di Castellanza, valida nella 5^ giornata del Campionato di Serie A1 2017-2018. Sarà quindi uno scontro tra i gradini più bassi della classifica ad aprire questo nuovo turno del massimo campionato della pallavolo al femminile: Legnano infatti torna a casa potendo vantare finora solo 3 punti e la ottava piazza, mentre le toscane hanno a bilancio i medesimi punti, ma rimangono sedute al decimo gradino della lista. La partita di questa sera sarà quindi un’ottima occasione per entrambe le compagini per tornare in pista e cominciare a mettere a statistica punti pesanti, fodamentali per non perdere il treno delle migliori in questo stagione da poco iniziata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA DI VOLLEY

Ricordiamo innanzitutto che la sfida attesa alle ore 21.00 tra Legnano e Firenze sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato e per la precisione su Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. La partita, anticipo del quinto turno di campionato sarà quindi disponibile in diretta streaming video tramite il servizio gratuito Raiplay.it.

QUI LEGNANO

Tra le miglior formazioni neopromosse in questa prima parte della stagione, la squadra di Andrea Pistola pare cominciare a soffrire di una certa stanchezza: dopo un esordio brillante contro Bergamo nella prima giornata infatti la compagine legnanese è incappata in 3 KO di fila, contro Monza Pesaro e Conegliano. Se in questi turni sono però mancati i punti per concorrere ai gradini alti della classifica (complici anche alcuni infortuni importanti) per Legnano non è mancato il gioco: la squadra di Pistola, pur con pochi personaggi davvero di spicco, è riuscita a mettere a segno prestazioni sempre più convincenti anche contro le big come Conegliano. In questa prima fase della stagione quindi la sensazione è che già contro un avversario più alla sua portata la squadra delle aquile sia in grado di far vedere meraviglie: bisognerà però vedere che cosa ci dirà il campo, a partire da stasera.

QUI FIRENZE

La compagine del Bisonte dopo il sonoro KO rimediato nel turno recente contro Scandicci nel derby fiorentino ha voglia di rivalsa e il PalaBorsani pare in questo senso il palcoscenico ideale per la squadra di Marco Bracci. Di certo Firenze ha fame di risultati, potendo vantare, alla vigilia di questo 5^ turno, solo 3 punti, ottenuti vincendo il match di esordio contro Monza. Dopo infatti, la compagine toscana ha ricavato solo KO pesanti contro Conegliano e Novara oltre che alla già citata Scandicci: risultati che hanno portato al 4:10 il bilancio dei set per le toscane. Bracci e le sue ragazze hanno quindi bisogno di invertire subito la rotta e dare un forte segnale ai suoi sostenitori come alle sue avversarie fin da subito, e quindi da stasera.

