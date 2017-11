Matera-Trapani/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

11 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Matera-Trapani, LaPresse

Matera-Trapani, diretta dall'arbitro Zanonato della sezione di Vicenza, sabato 11 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle prime partite in programma del ricco sabato della quattordicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Sfida di grande interesse fra Matera e Trapani: aver raccolto un solo punto nelle ultime tre partite ha decisamente ridimensionato le ambizioni dei lucani, che in precedenza si erano rilanciati in campionato grazie ad una striscia di quattro vittorie consecutive. Matera efficace solo a tratti a Bisceglie, dove con Casoli i lucani avevano pareggiato l'iniziale vantaggio pugliese siglato dal brasiliano Dentello Azzi. La doccia fredda finale è arrivata al novantaquattresimo, quando il croato Jovanovic ha strappato un punto che sembrava ormai acquisito per la squadra di Auteri, che è rimasta a quota diciassette in classifica, ormai costretta a guardarsi più alle spalle per non perdere la zona play off, piuttosto che a pensare a un inserimento verso le zone più alte della classifica. Proprio dove si sta insediando il Trapani di Calori, che con il roboante quattro a zero casalingo contro il Rende nel turno infrasettimanale ha consolidato il suo terzo posto solitario in classifica, a una sola lunghezza dal Catania secondo anche se il Lecce capolista resta lontano ancora sei punti dai siciliani. I gol di Evacuo, Murano, Silvestri e Fazio hanno messo il sigillo su una partita senza storia contro i calabresi, ma per il Trapani la cosa più importante è stare riuscendo a trovare quella continuità che era mancata ad inizio stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA MATERA-TRAPANI

Non ci sarà diretta tv della partita Matera Trapani sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito o da chi acquisterà il match come evento singolo collegandosi su elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo sabato pomeriggio. Il Matera padrone di casa affronterà la sfida con Golubovic in porta, col portiere sloveno alle spalle dell'uruguaiano Buschiazzo, di Mattera e De Franco. A centrocampo, zona centrale occupata da Urso e De Falco, mentre il brasiliano Angelo sarà l'esterno di fascia destra e Salandria l'esterno di fascia sinistra. In attacco, tridente confermato con Casoli, Battista e Giuseppe Giovinco schierati dal primo minuto. Il Trapani risponderà con la difesa a tre schierata con Silvestri, Legittimo e Pagliarulo davanti all'estremo difensore Furlan, mentre a centrocampo i tre centrali saranno Palumbo, Bastoni e Maracchi. Fazio coprirà la corsia laterale di destra e Marras la corsia laterale di sinistra, sul fronte offensivo giocheranno Murano ed Evacuo in coppia.

LA CHIAVE TATTICA

Il Matera di Auteri confermerà il suo 3-4-3 visto sin dall'inizio del campionato, a livello tattico il Trapani di Calori risponderà con un 3-5-2 sempre più collaudato nelle ultime uscite. Matera e Trapani dal 1978 ad oggi, ovvero negli ultimi quarant'anni, si sono ritrovati faccia a faccia solo una volta in campionato, nella Prima Divisione Lega Pro 2010/11. Vittoria lucana per due a uno in casa, in Sicilia il Trapani si è invece imposto col punteggio di uno a zero.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote equilibratissime rilasciate dai bookmaker per la sfida con la vittoria interna lucana e il successo esterno siciliano proposti a quote praticamente equivalenti, Betclic quota a 2.55 la quota del segno '1' e Bwin a 2.65 la quota per l'affermazione fuori casa, mentre Bet365 moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5, Bet365 propone la prima eventualità ad una quota di 2.10 e la seconda ad una quota di 1.70.

