Monopoli-Rende/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monopoli-Rende: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 14^ giornata di Serie C

11 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Monopoli-Rende, LaPresse

Monopoli-Rende, diretta dall'arbitro Nicolò Cipriani della sezione di Empoli, sabato 11 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide di apertura del quattordicesimo turno d'andata nel girone C del campionato di Serie C. L'avvio di campionato del Monopoli è stato particolarmente brillante, ma forse ai Gabbiani manca la continuità necessaria per puntare davvero ai massimi livelli del campionato. Lo si è visto anche nel turno infrasettimanale, con la squadra che ha probabilmente pagato la fatica del doppio impegno, ritrovandosi sconfitta sul campo del Catanzaro a causa di un gol realizzato dai giallorossi calabresi in apertura di match, senza che i biancoverdi riuscissero a ritoccare il risultato per tutto il resto della partita. Un ko che è costato un triplo sorpasso al Monopoli, sceso dal secondo al quinto posto a causa delle contemporanee vittorie di Catania, Trapani e Siracusa, ora lontane in classifica rispettivamente tre, due ed un punto. Il Rende è più indietro in classifica, ma da formazione neopromossa la squadra di Trocini ha ovviamente meno pretese rispetto ad un Monopoli a sua volta non partito certo per puntare alla Serie B, ma con più anni tra i professionisti alle spalle.

Il Rende sta incontrando alcune difficoltà in trasferta nelle ultime settimane, e nel turno infrasettimanale è incappato nell'ennesima pesante sconfitta sul campo di un Trapani, contro una squadra comunque indiziata per lottare per la cadetteria, ma che comunque ha avuto sin troppo facile nella sfida di martedì scorso, con un'agevole vittoria maturata grazie alle reti di Evacuo, Murano, Silvestri e Fazio. Il Rende nelle ultime quattro partite ha sistematicamente vinto in casa e perso in trasferta, invertire la tendenza a Monopoli significherebbe comunque mettere un tassello importante considerando i diciassette punti già ottenuti in classifica, risultato già lusinghiero.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA MONOPOLI-RENDE

Monopoli Rende non si potrà seguire in diretta tv, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti coloro che, sottoscrivendo un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Veneziani di Monopoli: i padroni di casa pugliesi giocheranno con Bifulco tra i pali alle spalle di Bei, Mercadante e Ricci, titolari nella difesa a tre. Sulla fascia laterale destra si muoverà Rota, sulla corsia laterale opposta Donnarumma, mentre a centrocampo l'argentino Scoppa sarà affiancato per vie centrali da Zampa e dal greco Sounas. In avanti al fianco del bomber Genchi giocherà Saraò. La risposta del Rende sarà affidata a Forte in porta e una difesa a tre con Pambianchi, Marchio e Sanzone, mentre l'esterno laterale destro sarà Viteritti e l'esterno laterale sinistro il francese Blaze. A centrocampo sarà confermato il marocchino Laaribi, affiancato da Gigliotti e da Boscaglia. In attacco coppia offensiva confermata con Vivacqua e Rossini schierati dal primo minuto.

LA CHIAVE TATTICA

Le due squadre si affronteranno tatticamente a specchio, col 3-5-2 che sarà la scelta tattica sia per l'allenatore del Monopoli, Tangorra, sia per il tecnico del Rende, Trocini. C'è un solo precedente tra i professionisti tra Monopoli e Rende allo stadio Veneziani, l'11 marzo 2007 nel campionato di Seconda Divisione Lega Pro, in cui i pugliesi padroni di casa si imposero con il punteggio di uno a zero.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante la sconfitta dei pugliesi nel turno infrasettimanale, i bookmaker puntano con convinzione sulla vittoria interna, quotando 1.85 con Betclic la vittoria interna della squadra di Tangorra, mentre Bet365 moltiplica per 3.20 quanto investito sul pareggio e Bwin per 4.00 quanto scommesso sul colpo esterno calabrese. Le quote dell'over 2.5 e dell'under 2.5 vengono proposte da Bet365 rispettivamente a 2.20 e 1.64.

