Nuova Zelanda Perù/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Nuova Zelanda Perù: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'andata dei playoff delle qualificazioni Mondiali

11 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Nuova Zelanda Perù - LaPresse

Nuova Zelanda Perù, che sarà diretta dall’arbitro statunitense Mark Geiger, si gioca al Westpac Stadium di Wellington oggi, sabato 11 novembre: la partita è valida per l’andata dei playoff intercontinentali per le qualificazioni al Mondiale 2018, si gioca alle ore 16.15 locali ma considerato che la Nuova Zelanda è ben 12 ore avanti rispetto all’Italia, ecco che da noi saranno solamente le 4.15 della notte fra venerdì e sabato. Come prevedeva il regolamento, si affrontano la vincitrice della zona Oceania (che non manda nessuna squadra direttamente ai Mondiali) e la quinta del Sudamerica: in palio un posto in Russia, che sarà naturalmente assegnato al termine della partita di ritorno, che si disputerà mercoledì prossimo in Perù.

La Nuova Zelanda, in una Oceania ormai da tempo priva dell’Australia che è passata alla confederazione asiatica, non ha avuto particolari problemi a vincere le qualificazioni continentali, chiuse con 8-3 complessivo nella finale (su andata e ritorno) contro le Isole Salomone. Il difficile naturalmente arriva adesso, contro un Perù che si è piazzato ad un buonissimo quinto posto nel lunghissimo girone unico sudamericano grazie a 26 punti ottenuti nelle 18 giornate che compongono quello che di fatto è un vero e proprio campionato del continente: sette vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, un pizzico di rimpianto per essere arrivati a un solo punto dal quarto posto della Colombia che avrebbe dato la qualificazione diretta, ma anche la soddisfazione di avere avuto la meglio sul Cile solo per differenza reti per il quinto posto che ha garantito almeno la partecipazione a questo spareggio intercontinentale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nuova Zelanda Perù non sarà trasmessa in diretta tv su canali televisivi in italiano e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video della partita. Aggiornamenti ufficiali in tempo reale saranno comunque disponibili tramite siti Internet e social network della Fifa e delle rispettive federazioni nazionali.

PROBABILI FORMAZIONI NUOVA ZELANDA PERU’

Andiamo a vedere quali saranno i giocatori protagonisti di questo spareggio, cioè quelli che sono stati convocati dai due commissari tecnici e potranno dunque essere schierati nelle rispettive formazioni. Per la Nuova Zelanda Anthony Hudson ha chiamato i portieri Glen Moss, Stefan Marinovic e Max Crocombe; i difensori saranno il capitano Winston Reid, che giocando nel West Hai è uno dei nomi di spicco, poi Tommy Smith, Michael Boxall, Andrew Durante, Themistoklis Tzimopoulos, Kip Colvey, Deklan Wynne, Storm Roux e Dane Ingham; quanto ai centrocampisti, il c.t. potrà scegliere fra Michael McGlinchey, Marco Rojas, Bill Tuiloma, Ryan Thomas e Clayton Lewis; infine tra gli attaccanti spicca Chris Wood del Burnley, oltre a lui ci saranno Shane Smeltz, Jeremy Brockie, Costa Barbarouses, Rory Fallon e Monty Patterson.

Qualche volto noto in più per il Perù. Ricardo Gareca ha selezionato i seguenti giocatori: Pedro Gallese, José Carvallo e Carlos Caceda come portieri; i difensori Alberto Rodriguez (capitano della Nazionale), Christian Ramos, Luis Advincula, Aldo Corzo, Miguel Trauco, Miguel Araujo, Luis Abram, Nilson Loyola, Anderson Santamaria e Adrian Zela; passando ai centrocampisti, abbiamo Yoshimar Yotun, Christian Cueva, Paolo Hurtado, Renato Tapia, Edison Flores, Andy Polo, Pedro Aquino, Sergio Pena, Wilder Cartagena e José Manzaneda; infine gli attaccanti, fra i quali spicca naturalmente il volto più noto che è Jefferson Farfan, affiancato da André Carrillo, Raul Ruidiaz e Yordy Reyna.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Nuova Zelanda Perù la Snai ha previsto nettamente favoriti i sudamericani già per questa partita d’andata, nonostante il fattore campo avverso: il quadro 1X2 finale ci dice che la quota della vittoria della Nuova Zelanda vale 4,75 (segno 1), mentre il segno 2 per l’affermazione peruviana è quotato 1,75. Il segno X, che identifica il pareggio, vi permetterebbe invece di guadagnare 3,40 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto per la partita di Wellington; interessante anche la quota per l’eventualità Over, che vale 2,15 (Under a 1,60).

