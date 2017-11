Patrice Evra/ Video, il calcio ad un tifoso costa caro: squalifica di un anno e contratto rescisso

Patrice Evra come Cantona (Facebook)

Punizione dura per Patrice Evra. Il difensore francese lo scorso 2 novembre 2017, nel corso del pre-partita di Vitoria Guimaraes – Olympique Marsiglia, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League, ha colpito un tifoso marsigliese con un calcio in faccia. La vicenda si è verificata per le veementi critiche rivolte dai tifosi nei confronti dell’ex Juventus, che ha deciso di reagire agli insulti scagliandosi contro un tifoso con la violenza. Il calcio al sostenitore biancazzurro gli è costato la squalifica prima del fischio di inizio della partita, che stabilisce un record per la competizione come espulsione più veloce, ma non solo: successivamente Patrice Evra è stato licenziato dall’Olympique Marsiglia per il suo gesto. Nelle ultime ore però sono giunti nuovi aggiornamenti, con la decisione del giudice sportivo della competizione europea e dalla conseguente decisione del top club di Ligue 1, che ha scelto la linea pesante per sanzionare il calciatore.

MAXI SQUALIFICA E RESCISSIONE

Pochi istanti fa infatti è arrivata la decisione dell’UEFA: Patrice Evra è stato squalificato fino al 30 giugno 2018 e dovrà pagare una multa da 10 mila euro. Successivamente, è arrivata la rescissione contrattuale con l’Olympique Marsiglia: “Di comune accordo, il Marsiglia e Evra hanno deciso di mettere fine alla loro collaborazione. Il contratto di gioco è ufficialmente risolto con effetto immediato”, il comunicato ufficiale diramato dal club francese. La squalifica comminata dalla UEFA è valida per tutte le competizioni europee, dunque l’ex United potrebbe continuare a giocare, che sia in Major League Soccer (Stati Uniti d’America) o Cina. Giunge al termine dopo nemmeno un anno, dunque, l’avventura di Patrice Evra all’Olympique Marsiglia: nello scorso gennaio il terzino sinistro, classe 1981, ha lasciato la Juventus per approdare alla corte di Rudi Garcia e rimettersi in gioco da protagonista. Il gesto però nel pre-partita di Guimaraes-Marsiglia gli è costato caro.

Improbable expulsion du marseillais Patrice Evra à Guimaraes, après un coup de pied à un supporter de l'OM ! pic.twitter.com/x1WuGflCA0 — BonPlanMarseilleAix (@BpMarseilleAix) 3 novembre 2017

