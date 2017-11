Pro Vercelli Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Vercelli Empoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la 14^ giornata del campionato di Serie B

Pro Vercelli Empoli, Serie B 14^ giornata (LaPresse)

Pro Vercelli Empoli, diretta dall'arbitro Fourneau, gara in programma oggi sabato 11 novembre 2017, alle ore 15.00, la sfida dello Stadio Silvio Piola valida per la quattordicesima giornata di Serie B 2017/2018. Gara molto importante dal punto di vista della classifica, con Pro Vercelli ed Empoli che lottano per obiettivi differenti: i piemontesi per uscire dalla zona retrocessione/playout, i toscani per tenere il passo di Frosinone e Palermo, rispettivamente prima e seconda in classifica. La Pro Vercelli arriva con un ottimo stato d’animo a questo appuntamento: dopo due sconfitte consecutive, con Avellino e Foggia, la formazione allenata da Grassedonia ha vinto in trasferta il derby regionale con il Novara. L’Empoli di Vivarini, invece, ha raccolto solo un punto nelle ultime due partite: sconfitta contro la Salernitana, pareggio casalingo con lo Spezia. Nell'ultima giornata, gli azzurri hanno evidenziato un piccolo calo di forma dopo un avvio di campionato sprint: solo Pasqual, nel finale, ha evitato la sconfitta casalinga contro un coraggioso Spezia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pro Vercelli Empoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio sul canale 251, Sky Calcio 1 HD; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI EMPOLI

Mister Grassadonia sembra aver trovato la quadra ideale per la Pro Vercelli in una delle partite più importanti della stagione come il derby del ‘Riso’ contro il Novara. Il tecnico, ex Messina, ha lanciato un 4-3-2-1 molto coraggioso, che intende rilanciare nella sfida contro l’Empoli. Confermato Marcone in porta, difesa a quattro con Mammarella e Ghiglione sulle corsie esterne e il tandem Legati-Bergamelli centrali. L’esperto Giuseppe Vives, ex Lecce e Torino, in cabina di regia, con Altobelli e Castiglia mezzali. Qualche dubbio in più per il reparto avanzato, dove sembra però scontata la presenza di Firenze e, quasi, quella di Morra, marcatore decisivo contro il Novara. Il centravanti dovrebbe essere Raicevic. Possibili sorprese legate all’utilizzo del baby Bifulco, vivaio Napoli, sulla trequarti.

Vivarini, invece, intenzionato a puntare ancora sul 3-4-1-2. Scontata la presenza di Provedel, tra le sorprese stagionali, tra i pali, mentre la linea a tre di difesa dovrebbe vedere dal 1’ Veseli, Romagnoli e Luperto. A centrocampo in cabina di regia il tandem formato da Bennacer, talento arrivato in estate dall’Arsenal, e Castagnetti, tra i protagonisti della promozione della Spal nella passata stagione. Confermata la presenza di Pasqual sulla corsia di sinistra, mentre a destra ballottaggio tra Untersee e Ninkovic. Ad agire sulla trequarti ci sarà Krunic, mentre il tandem d’attacco sarà il solito, composto in estate: parliamo di Donnarumma e Caputo , che hanno raccolto quindici reti insieme in questa prima parte di campionato.

LA CHIAVE TATTICA

La Pro Vercelli ha cambiato molto nelle ultime giornate l’atteggiamento in campo, con il tecnico Grassadonia che sembra aver trovato la chiave di volta per fare bene. Grande fisicità a centrocampo, aggressività in mediana e ripartenze veloci sulle corsie esterne. Un ruolo importante nel gioco della compagni piemontese lo interpreta Raicevic: il possente centravanti, ex Bari e Vicenza, usa la sua fisicità per fare salire la squadra e per permettere gli inserimenti dei centrocampisti tra le linee. E, come noto, attenzione ai calci da fermo con Mammarella, il Roberto Carlos della Serie B per la sua media gol. Discorso diverso per l’Empoli che, dopo la rivoluzione estiva sul mercato e il grande numero di giovani in rosa, sta cercando ancora la quadra ideale ma le idee di gioco di Vivarini sono chiare: possesso palla, trazione anteriore e ruolo decisivo degli esterni con cross e conclusioni. Il pericolo numero uno è certamente Caputo, che sta confermando di essere uno dei migliori attaccanti della categoria.

QUOTE E PRONOSTICO

Pro Vercelli Empoli, quote e pronostico: ospiti favoriti secondo i bookmakers. Snai offre l’1-x-2 a 3,25-3,20-2,25, con Under 2,5 e Over 2,5 rispettivamente quotati a 1,80 e 1,90. Bookmakers che prevedono una gara con entrambe le squadre a segno: la giocata Gol è quotata a 1,70, con il No Gol invece a 2,05. Pronostico difficile data la posta in palio e la qualità delle due squadre, con l’Empoli che non vuole perdere terreno dai primi due posti detenuti da Frosinone e Palermo. La Pro Vercelli, dal canto suo, vuole uscire dalla zona rossa della classifica. Più certo, almeno alla vigilia, il fatto che potrebbero esserci diversi gol: l’Empoli ha segnato 25 reti e ne ha subite 19 nelle prime tredici giornate, la Pro Vercelli invece ne ha segnati 17 e subiti 20. Pronostico Gol, dunque: attese emozioni e gol al Silvio Piola di Vercelli.

© Riproduzione Riservata.