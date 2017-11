Probabili Formazioni Serie B/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (14^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: i moduli, le scelte e i dubbi degli allenatori nello stilare gli schieramenti in vista delle partite della 14^ giornata della Cadetteria.

11 novembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Il Campionato della Serie B 2017-2018 torna in campo: comincia infatti oggi 11 novembre 2017 la 14^ giornata della cadetteria, ma prima di analizzare le probabili formazioni studiate dagli allenatori per questo turno è bene fare chiarezza su che cosa ci propone il calendario. Saranno infatti ben tre gli antichi previsti in questa giornata, mentre il grosso delle partite, complice lo stop della Serie A per la sosta per gli impegni nazionali, sarà organizzato domenica. A inaugurare questo turno, ecco quindi in campo sabato 11 novembre 2017 alle ore 15.00 Pro Vercelli e Empoli, mentre alle ore 18.00 ecco Avellino-Entella: sarà poi Spezia-Frosinone l’anticipo serale delle 20.30. 8 quindi gli incontri previsti per la giornata di domenica 12 novembre, con la sfida tra Venezia e Perugia quale lunch match del turno programmato alle ore 12.30. 6 gli incontri previsti alle ore 15.00 ovvero Ascoli-Foggia, Carpi-Brescia, Cesena-Salernitana, Cittadella-Parma, Cremonese-Palermo e Ternana-Novara. La 14^ della cadetteria si chiuderà poi al San Nicola con la partita Bari-Pescara. Andiamo quindi ora a vedere nel dettaglio le scelte degli allenatori e i loro dubbi riguardo le probabili formazioni della 14^ giornata della Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI EMPOLI

Contro i più quotati toscani, Grassadonia spera di raccogliere un successo pesante dopo la vittoria nel derby: al via quindi il 4-3-3 già visto contro gli azzurri pochi giorni fa con Morra e Firenze a supporto di Raicevic prima punta. A rispondere in difesa per l’Empoli il reparto a tre di Vivarini con Veseli, Romagnoli e Luperto di fronte al solito Provedel.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO ENTELLA

Nel suoi primo match sulla panchina dell’Entella nella stagione 2017-2018, Aglietti potrebbe non discostarsi troppo alle idee di Castorina, visto il poco tempo intercorso dall’esonero di quest’ultimo. Difficile comunque che si rinunci al duo La Mantia-De Luca davanti. Conferme di peso per Novellino: in attacco l’Avellino opterà per il modulo a due con Ardemagni e Ascencio.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA FROSINONE

Per il big match dei canarini, Longo non può ovviamente fare a meno del 3-4-3 che ha finora dato tante soddisfazioni. In attacco del Frosinone ecco al via il tridente formato da Ciofani, Ciano e Dionisi, a cui Gallo proverà opporre una difesa a 4. Lo Spezia si affiderà quindi a Terzi e Giani al centro con De Col e Lopez sulle fasce, mentre Di Gennaro rimarrà tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PERUGIA

Inzaghi non dovrebbe mutare molto dal suo solito 3-5-2: in cabina di regia ecco Bentivoglio con Pinato e Falzerano ai lati e Zampano e Garofalo sulle fasce eterne. Poche sorprese anche nel 4-2-3-1 del Perugia di Breda, con Di Carmine prima punta e Falco sulla trequarti con Buonaiuto e Mustacchio.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI FOGGIA

Solito 4-3-3 per Fiorin , con Favilli come al solito al centro del reparto offensivo, completato a Parlati e Clemenza. Stroppa per questo match dovrà fare a meno di Gerbo per squalifica: per i satanelli si ipotizza quindi un modulo a tre con Vacca in cabina di regia e Agazzi e Deli come mezz’ali.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI BRESCIA

Calabro per questo incontro non farà a meno del 4-4-2 con Nzola e Malcore, titolatissimi in attacco per il suo 11 emiliano con Belloni e Sari esterni a centrocampo. Poche sorresse anche per la formazione di Marino con Caracciolo prima punta e con il duo Pepin e Ferrante a supporto del bomber.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA SALERNITANA

Per risalire dall’ultimo gradino Castori e il suo Cesena faranno affidamento a un solito 4-4- 2 con solo Laribi e Jallow a sobbarcarsi l’impegno del gioco offensivo e Kupisz e Dalmonte sull’esterno della mediana: sarà invece 3-5-2 per Bollini e i suoi granata, che punteranno invece sui gol della coppia d’attacco Rossi-Bocalon,

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PARMA

Di fronte al pubblico di casa i granata e Venturato opteranno per il 4-3-1-2- che porterà come al solito Schenetti sulla trequarti a supporto del duo Arrighini-Litteri, titolari in attacco per gettare scompiglio tra nel reparto difensivo avversario. A rispondere ecco il 4-3-3 ducale con Di Gaudio, Calaio e Insigne punti di riferimento nel reparto offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PALERMO

Nel big match al vertice della classifica della Serie B ecco che entrambi i tecnici opteranno per il loro 11 ufficiale: al via quindi il 4-3-1-2 per Tesser con Canini e Garcia a guardia di fronte allo specchio di Ujkani e il duo Almici-Renzetti fedeli sulle fasce esterne. Tedino ovviamente non potrà fare a meno in questa speciale occasione di Nestorovski e Coronado in attacco (ma ora con un probabile 3-5-1-1-), come di Murawski in cabina di regia.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA NOVARA

Tedino e il suo Novara hanno voglia di riscatto dopo il derby perso contro Pro Vercelli: per il match al Liberati ecco quindi il 3-5-2 che vedrà Da Cruz e Di Mariano confermati titolari. Di contro la Ternana di Pochesci opterà per il 3-4-1-2, con Gasparetto di fronte a Bleve in difesa, e il duo Valjent-Signorini sull’esterno del reparto.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PESCARA

Per il posticipo serale della 14^ giornata di Serie B Grosso non farà ameno del 3-5-2 con Petriccione in cabina di regia, Tello e Busellato ai soli lati e il duo Anderson-Improta sull’esterno dell'ampia mediana biancorossa. Zeman invece farà affidamento al solito 4-3-3 con Pettinari al vertice del tridente, completato da Mancuso e Capone, attesi in campo affamati di gol. .

