Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (14^ giornata)

Pronostici Serie B: le quote e le scommesse fissate alla vigilia per le partite in programma l'11 e 12 novembre per la 14^ giornata del campionato cadetto 2017-2018.

11 novembre 2017 Michela Colombo

Il Campionato di Serie B, complice la sosta per le nazionali, torna protagonista assoluto in questo weekend del 11 e 12 novembre 2017. Prima però di vedere le quote e le scommesse fissate per le partite della 14^ giornata della Cadetteria, andiamo a vedere che cosa ci riserva il calendario per questo appassionante turno che potrebbe dare un volto totalmente nuovo anche alla classifica. Saranno infatti ben tre gli anticipi fissati per la giornata di sabato 11 novembre 2017: si comincerà quindi alle ore 15.00 con la sfida tra Pro Vercelli e Empoli, con il match tra Avellino e Entella atteso alle ore 18.00, mentre Spezia-Frosinone avrà inizio alle ore 20.30. Saranno quindi ben 8 gli incontri previsti per domenica 12 novembre 2017: si comincerà quindi con il lunch match alle ore 12.30 tra Venezia e Perugia. 6 le partite invece il cui fischio d’inizio è stato fissato per le ore 15.00 e quindi Ascoli-Foggia, Carpi-Brescia, Cesena-Salernitana, Cittadella-Parma, Cremonese-Palermo e Ternana-Novara. Il programma della 14^ giornata della cadetteria si chiuderà poi con il match serale in programma al San Nicola alle ore 20.30 tra Bari e Pescara. Andiamo quindi a vedere che cosa ci diranno i pronostici fissati dalla nostra redazione alla vigilia per le partite della 14^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018.

PRONOSTICO PRO VERCELLI EMPOLI

Per il primo anticipo della 14^ giornata della Serie B, nonostante il fattore avverso, il pronostico arride alla compagine toscana, che ambisce a tornare in vetta alla graduatoria del campionato. Da parte della squadra azzurra giocano a favore dopo tutto un ottimo stato di forma, classifica e punteggio, oltre a un buon ruolino di marcia osservato nelle trasferte.

PRONOSTICO AVELLINO ENTELLA

Fattore campo e classifica arridono alla compagine biancoverde, che quindi non dovrebbe fare fatica trovate contro i liguri i tre punti che cancellerebbero il pari ottenuto pochi giorni fa contro il Perugia. Di fronte al pubblico del Partenio poi, va ricordato che difficilmente l’Avellino è caduto in fallo, mentre l’Entella, fuori dai propri confini, ha raccolto finora solo un successo.

PRONOSTICO SPEZIA FROSINONE

Sfida intensa quella prevista al Picco: qui la compagine dei canarini proverà a conservare la prima posizione in classifica, forti anche di un buon andamento finora osservato in trasferta (2 successi e 3 pari realizzati fuori dallo Stirpe). Lo Spezia però è impaziente di trovare la vittoria dopo settimane di digiuno.

PRONOSTICO VENEZIA PERUGIA

I lagunari di Inzaghi hanno voglia di volare alto nella classifica della Serie B e contro gli umbri non dovrebbe far fatica a trovare i tre punti di peso messi in palio. Va però detto che , a dispetto della graduatoria, il Venezia in casa ha raccolto appena 2 successi su 6 incontri disputati al Penzo: continua invece la crisi di risultati per il Perugia.

PRONOSTICO ASCOLI FOGGIA

Pronostico aperto al Del Duca per il match tra Ascoli e Foggia, impegnate in uno scontro ai gradini più bassi della graduatoria: entrambe le squadre non stanno vivendo un buon momento e i dati sullo stato di forma sono poco positivi. Per il pronostico però va ricordato che l’Ascoli in casa ha raccolto appena 4 esiti utili su 6 incontri disputati, ma i satanelli in trasferta hanno finora raccolto ben 2 vittorie e due pareggi in 7 incontri a tabella.

PRONOSTICO CARPI BRESCIA

Per il match atteso al Cabassi, il pronostico dovrebbe favorire i padroni di casa, che pure potrebbero fare molta fatica a ottenere il giusto risultato. Il Carpi occupa un ottima posizione in classifica ed è ritorno dalla vittoria per 4:2 sull’Ascoli: non così la Leonessa, che dopo due successi di fila ha appena rimediato un sonoro KO dal Venezia. A questi elementi va poi aggiunto che i falconi in casa hanno osservato un ottimo rendimento con 4 successi su 7 match, mentre il Brescia fuori casa non ha brillato allo stesso modo.

PRONOSTICO CESENA SALERNITANA

Lo storico del match atteso al Manuzzi ci racconta di una partita davvero equilibrata, eppure quest'anno il risultato dovrebbe arridere ai granata, che vantano un miglior rendimento in questa prima parte della stagione della cadetteria. Pur ricordando che in casa il Cesena ha raccolto 2 delle sue 3 vittorie stagionali, non va dimenticato che in trasferta la Salernitana ha già mostrato di saper far male.

PRONOSTICO CITTADELLA PARMA

Partita davvero aperta al Tombolato, a cui approdano due squadre ambiziose e desiderose di scalare la classifica della Serie B. In graduatoria dopo tutto la distanza tra Parma e Cittadella è minima (due punti a vantaggio dei ducali) e se in casa i granata hanno raccolto 5 esiti utili di cui 3 vittorie, fuori dal Tardini i gialloblu hanno messo a bilancio ben 3 successi e due soli KO.

PRONOSTICO CREMONESE PALERMO

Sfida al vertice allo Zini tra due squadre che puntano alla prima posizione della cadetteria e vantano un ruolino di marcia davvero di peso: difficile quindi dare un verdetto chiaro e univoco prima del fischio d’inizio. A dirimere il pronostico però non aiutano i dati relativi alle prestazioni in casa e trasferta: la Cremonese su 5 match casalinghi ha trovato 1 successo e 4 pareggi, mente il Palermo fuori dalla Sicilia ha registrato 1 vittoria e 4 pari.

PRONOSTICO TERNANA NOVARA

In terra umbra, il Novara è chiamato a redimersi dopo il derby perso contro la Pro Vercelli nel turno precedente: gli azzurri approdano al Liberati da favoriti specialmente in virtù della classifica, che vede i piemontesi 11^ a quota 17 punti, mentre la Ternana è solo 20^ a quota 13. Eccellente il bilancio dei risultati conseguiti al Novara fuori casa: 3 vittorie e 2 pari in 7 incontri disputati.

PRONOSTICO BARI PESCARA

Benché il prestigio e l’efficacia della squadra di Zeman sia ben noto, al San Nicola Grosso e i suoi dovrebbero trovare un ottimo successo. Tanti i fattori che giocano a favore dei galletti nel pronostico: oltre al campo di gioco a favore e la classifica, ricordiamo che in casa il Bari ha osservato il miglior andamento del campionato con 6 vittorie e una sola sconfitta.

