Pronostico Test Match Italia 2017/ Rugby: il punto di Antonio Raimondi (esclusiva)

Pronostico Test Match Italia 2017: intervista esclusiva a Antonio Raimondi sui prossimi tre appuntamenti degli azzurri della nazionale Rugby contro Fiji, Argentina e Sudafrica.

11 novembre 2017 INT. Antonio Raimondi

Pronostico Test Match Italia 2017 (LaPresse)

L’Italia del Rugby torna protagonista assoluta in questo mese di novembre con tre test match studiati per mettere a punto la preparazione della squadra azzurra guidata dal tecnico Conor O’Shea. Gli azzurri guardano avanti verso il mondiale 2019 in Giappone oltre che alla prossima edizione del 6 Nazioni: serve quindi scontrarsi con formazione di valore per capire a che punto siamo. Tre quindi i banchi di prova studiati per i Cariparma Test Mach: oggi sabato 5 novembre l’Italia affronterà a Catania la nazionale delle Isole Fiji, il 18 novembre a Firenze l’Argentina e il prossimo 25 novembre a Padova gli azzurri si scontreranno il Sudafrica. Tre incontri di gran peso quindi con vecchie conoscenze del nostro rugby, e il grande ritorno della nostra nazionale a Catania, dopo quasi un quarto di secolo di assenza. Per presentare questi appuntamenti della nostra nazionale di rugby abbiamo sentito Antonio Raimondi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questi tre test match dell'Italia? Saranno un passaggio intermedio degli azzurri verso i Mondiali del Giappone del 2019. E' logico però che il tecnico dell'Italia Conor O' Shea non possa trascurare l'impegno molto importante del 6 Nazioni.

Fiji, Argentina, Sudafrica, tre partite in ogni caso certamente impegnative. Con Fiji dovremo prenderci la rivincita della sconfitta di giugno. La nazionale del'Oceania è una buona squadra che occupa il nono posto del ranking rispetto all'Italia che occupa il quattordicesimo posto. Non sarà facile!

Che dire di Argentina e Sudafrica? L'Argentina non sta vivendo un grande momento ma è sempre una buona nazionale. Non dimentichiamo che mentre l'Italia è abituata a misurarsi con le nazionali europee, l'Argentina gioca contro le migliori squadre del mondo nel Rugby Championship, come Nuova Zelanda, Sudafrica e Australia.

Il Sudafrica però l'abbiamo battuto di recente. Già è stata la prima vittoria dell'Italia contro il Sudafrica, una nazionale che però è sempre superiore agli azzurri. Un Sudafrica che non ha risolto ancora i suoi problemi ma è in leggera ripresa. Vedremo così farà al suo terzo test match dopo aver affrontato nel secondo la Francia. Vedremo anche cosa potrà fare l'Italia.

Dopo vent'anni finalmente la Nazionale di rugby ritorna a Catania, una cosa importante per tutto il movimento rugbistico. Questa sarà una cosa molto positiva sia perchè tornare a giocare al sud potrebbe aiutare tutto il movimento rugbistico italiano, sia perchè Catania ha avuto sempre una grande tradizione nel rugby con la presenza di squadre di valore. Speriamo che questo serva per la crescita di questo sport proprio in Sicilia e nel sud.

Poi ci saranno Firenze e Padova dove l'Italia giocherà rispettivamente con Argentina e Sudafrica. Firenze ci porta bene, lì abbiamo sconfitto il Sudafrica per la prima volta nella nostra storia. E' una città che si sta aprendo al rugby, anche se è principalmente calciocentrica. C'è tanto pubblico quando gioca la nazionale e c'è un buon movimento rugbistico con squadre come I Medicei con sede a Firenze nel campionato d'eccellenza e come l'Unione Rugby Prato Sesto che milita in serie A.

E Padova? Padova la conosciamo tutti, è una pietra miliare del rugby italiano. Una città con squadre che hanno fatto la storia di questo sport come il Petrarca e le Fiamme Oro, dove il rugby è veramente tradizione, tanti successi, tante vittorie.

Che partita si aspetta invece dagli azzurri contro Fiji? Sarà importante che l'Italia giochi una partita ordinata, intelligente facendo in modo che Fiji abbia il meno possibile il pallone.

Quali sono i punti forti e i punti deboli dell'Italia? Non siamo mai andati bene nella mischia, dovremo veramente puntare su una partita ordinata per contrastare Fiji e poterla battere.

Pensa che O'Shea possa inventare qualche novità tattica? No, non credo che O'Shea voglia inventare qualcosa di speciale, l'organizzazione di gioco dell'Italia dovrà essere la cosa principale con cui affrontare questa partita.

Che incontro si aspetta dai giocatori delle Fiji, quali sono invece i loro punti forti e i loro punti deboli? Loro sono molto fisici e punteranno su questo aspetto, su questa cosa. Praticano un rugby molto istintivo e come ho detto prima bisognerà evitare che abbiano il pallone in mano il meno possibile.

Potrebbe nuocere all'Italia l'età media inferiore ai 26 anni e la poca esperienza internazionale di molti giocatori? E' vero siamo una nazionale con poca esperienza internazionale, molto giovane. Del resto però c'è un cambio generazionale dell'Italia che non si può evitare, con cui dobbiamo confrontarci. E' una scelta che va fatta per poter guardare avanti e poter migliorare sempre più. E' la legge dello sport, della vita!

Il suo pronostico su quest'incontro e sugli altri test match. Mi auguro naturalmente che l'Italia possa vincere con Fiji, che possa farlo anche con l'Argentina. E poi ci proveremo anche col Sudafrica, in fondo li abbiamo già battuti, ripeterci sarebbe bellissimo.

(Franco Vittadini)

