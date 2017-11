Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta live score degli anticipi (14^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata e diretta live score delle partite programmate come anticipi alla 14^ giornata del campionato cadetto 2017-2018.

11 novembre 2017 Michela Colombo

Risultati Serie B (LaPresse)

Complice la sosta per le nazionali, il Campionato di Serie B torna protagonista assoluto nel weekend del 11 e 12 novembre: ecco quindi la 14^ giornata della cadetteria 2017-2018, che verrà inaugurata questo sabato con ben tre incontri. Vediamo subito quali sono queste partite, ben consapevoli che i risultati ottenuti potranno rivoluzionare completamente la classifica, dove la situazione rimane molto confusa. Si comincerà quindi alle ore 12.30 con il lunch match tra Pro Vercelli e Empoli atteso allo Stadio Silvio Piola con la formazione biancoscudata rinvigorita dopo la vittoria del Derby contro Novara consumata nel turno precedente. Il secondo incontro della giornata è attesa invece alle ore 15.00: al Partenio scenderanno in campo Avellino e Entella, con i padroni di casa impegnati a salire la graduatoria della Serie B. Ultimo incontro di anticipo della 14^ giornata di Serie B ecco alle ore 20.30 al Picco la sfida tra Spezia e Frosinone, a cui la compagine dei canarini approda con il chiaro intento di difendere il primato in classifica.

LA CLASSIFICA SERIE B CORTISSIMA

Benché siamo ormai alla vigilia del 14^ giornata del campionato, la classifica della Serie B rimane davvero cortissima, con tante squadre a pari punti e situazioni davvero incerte. Ricordiamo che in cima alla graduatoria rimane saldo il Frosinone ma i canarini, fermi a quota 23 punti, registrano appena un punto di vantaggio sul Palermo e due su Cremonese, Empoli e Venezia, oltre che tre lunghezze su Bari, Salernitana e Parma. Rimangono invece fermi a quota 19 i falconi del Carpi, vanti di un punto sul Cittadella e due su Novara, Pescara e Avellino. Alla 14^ piazza ecco il Brescia fermo a 16 punti e una lunghezza di vantaggio su Perugia e Spezia, mentre sono ben 2 le lunghezze di vantaggio su Entella e Foggia, con i satanelli alla 8^ posizione. Fanalini di coda della classifica di Serie B ecco poi Pro Vercelli, Ternana, Ascoli e Cesena, tutti fermi a quota 13 punti e con solo la differenza reti a decidere della salvezza come della retrocessione.

OCCHIO AI CANARINI

Dando un occhio al programma ufficiale degli anticipi in questa 14^ giornata del campionato di Serie B notiamo subito in che posizione delicatissima si trovi oggi il Frosinone. La squadra di Moreno Longo, in campo questa sta contro lo Spezia ha infatti l’occasione preziosa di poter affrontare questo intenso turno con la sicurezza di mantenere la prima piazza senza neanche dover controllare gli altri campi. Questo però solo in caso di vittoria netta sugli spezzini, che pure rimangono alla 16^ posizione a appena 15 punti e 8 da recuperare sulla squadra gialloblu. La sfida quindi non si annuncia facile al Picco per il Frosinone che, controllando lo storico, non riceve particolare rassicurazione: negli anni recenti la sfida si è rivelata spesso in equilibrio, in campo come nel risultato.

RISULTATI SERIE B 14^ GIORNATA

Sabato 11 novembre

Ore 12.30 Pro Vercelli Empoli

Ore 15.00 Avellino Entella

Ore 20.30 Spezia Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 23

Palermo 22

Cremonese, Empoli, Venezia 21

Bari, Salernitana, Parma 20

Carpi 19

Cittadella 18

Novara, Pescara, Avellino 17

Brescia 16

Perugia, Spezia 15

Entella, Foggia 14

Pro Vercelli, Ternana, Ascoli, Cesena 13

