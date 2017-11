Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: le partite in programma (14^ giornata)

Risultati Serie C classifiche aggiornate, diretta gol live score: le partite in programma (14^ giornata). Inizia oggi il nuovo turno del terzo campionato di calcio italiano

11 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Inizierà quest’oggi la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Nelle prossime ore si giocheranno in particolare le sfide del Girone C, quello composto dalle squadre del Sud Italia, gruppo che si completerà poi nella serata di domani con i due posticipi delle ore 16:30 e 18:30. Andiamo quindi a vedere insieme il programma di questo 14esimo turno con l’elenco di tutte le sfide che si terranno in queste ore.

IL PROGRAMMA DELLA 14ESIMA GIORNATA DEL GIRONE C

Cominciamo col dire che si giocheranno sette partite con fischio di inizio alle ore 14:30, per gli anticipi, mentre i posticipi si disputeranno in serata, uno alle 18:30 e due alle 20:30. In campo la capolista Lecce, prima indiscussa della classe, a quota 30 punti, a cinque lunghezze di distanza dal Catania (in campo domani), e oggi impegnata in una sfida decisamente ostica, visto che volerà alle ore 16:30 allo stadio di Siracusa per sfidare gli omonimi padroni di casa, altra squadra che sta vivendo un’ottima stagione con 23 punti ottenuti in 13 turni. Giocherà anche il Trapani, che invece occupa la terza posizione in classifica con 24 lunghezze, e che sarà impegnato in una gara delicata come la trasferta di Matera, con i lucani che sono ottavi con 17 punti. Il Monopoli, quinto a 22 punti, giocherà in casa contro il Rende, che invece di punti ne ha 17 che significano decimo posto in graduatoria, mentre la Virtus Francavilla, sesta a diciannove, giocherà domani sera contro l’Akragas. Trasferta della Juve Stabia (settima a 17), impegnata nel derby tutto campano contro il Cosenza in trasferta, con i cosentini che navigano invece in brutte acque, al 14esimo posto assoluto a quota 12 punti. Riposa la Reggina, nona in classifica, mentre i pugliesi del Bisceglie, 12esimi con 15 punti sin qui ottenuti, giocheranno in trasferta con la Fidelis Andria, terz’ultimi con appena 9 punti conquistati. A completare il programma di questo primo importante spezzone del 14esimo turno del Girone C, le partite Fondi-Sicula Leonzio e Casertana-Paganese, squadre che occupano le zone a rischio della classifica.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE C

14:30 Fondi-Sicula Leonzio

14:30 Monopoli-Rende

14:30 Matera-Trapani

16:30 Siracusa-Lecce

18:30 Cosenza-Juve Stabia

18:30 Andria-Bisceglie

20:30 Casertana-Paganese

Classifica: Lecce 30, Catania 25, Trapani 24, Siracusa 23, Monopoli 22, Virtus Francavilla 19, Juve Stabia, Matera, Reggina, Rende 17, Catanzaro, Bisceglie 15, Sicula Leonzio 13, Cosenza 12, Fondi, Paganese 10, Andria, Casertana, Akragas 9

