Siracusa-Lecce/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siracusa-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 14^ giornata di Serie C

11 novembre 2017 Stefano Belli

Siracusa-Lecce, diretta dall'arbitro Andrea Mei della sezione di Pesaro, sabato 11 novembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della quattordicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Sarà sfida d'alta classifica a Siracusa, tra i padroni di casa che non hanno intenzione di mollare la corsa verso il vertice, come dimostrato dall'importantissimo successo esterno nel turno infrasettimanale contro la Reggina, ed un Lecce che si è confermato protagonista mantenendo saldamente la vetta della classifica nel girone C del campionato di Serie C. Allo stadio Granillo di Reggio Calabria il Siracusa ha ottenuto una vittoria molto brillante, prendendosi già due reti di vantaggio nell'ultima mezz'ora con i gol di Bernardo e De Vito, mettendo subito in chiaro le cose in casa di una Reggina che sul terreno di gioco amico ha fatto le cose migliori quest'anno, battendo anche grandi squadre come il Catania. Il Lecce con il due a uno interno contro la Casertana ha messo in mostra qualità e anche carattere, visto che dopo il gol di vantaggio di Di Piazza il pareggio campano di Galli a soli otto minuti dal novantesimo sembava aver fatto sfumare due punti preziosissimi per la squadra di Liverani, che invece all'87' con Riccardi ha trovato il guizzo che le ha permesso di restare, seppur con una partita giocata in più, con cinque punti di vantaggio sul Catania, sei sul Trapani e sette sullo stesso Siracusa, che riscattando il ko interno contro la Paganese ha dimostrato comunque di poter puntare all'alta classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA SIRACUSA-LECCE

Una partita che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti sul canale 60 del digitale terrestre di Sportitalia, mentre la diretta streaming video via internet sarà disponibile per tutti gli abbonati e coloro che acquisteranno l'evento singolo sul portale elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della sfida allo stadio De Simone di Siracusa saranno queste: i siciliani padroni di casa giocheranno con Tomei in porta e una difesa a tre composta da De Vito, Magnani e Turati. Mangiacasale sarà l'esterno di fascia destra e Liotti l'esterno di fascia sinistra, mentre Spinelli sarà il perno centrale di centrocampo affiancato da Giordano e Mancino. In attacco, spazio al tandem Catania-Bernardo. Risponderà il Lecce con Perucchini estremo difensore, Lepore schierato in posizione di terzino destro e Di Matteo in posizione di terzino sinistro, mentre Cosenza e Riccardi saranno i due difensori centrali. Linea di centrocampo a tre con Mancosu, Arrigoni e il portoghese Ferreira schierati titolari, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Pacilli, Di Piazza e Caturano.

LA CHIAVE TATTICA

La scelta dei moduli tattici vedrà l'allenatore del Siracusa, Bianco, schierare la squadra col 3-5-2 mentre il Lecce di Fabio Liverani giocherà con il 4-3-3. Lo scorso anno il 25 settembre del 2016 il Lecce ha espugnato il campo del Siracusa con un due a zero maturato nella parte finale del match, con le reti di Mancosu e Pacilli. Lecce vincente anche nel match di ritorno l'11 febbraio 2017, con gol di Caturano su rigore e autogol di Malerba, mentre i siciliani riuscirono solo ad accorciare le distanze con De Silvestro.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote equilibratissime da parte delle agenzie di scommesse, con la capolista che sa di andare a giocare su un campo molto difficile. Betclic propone a una quota di 2.55 la vittoria leccese, mentre Bwin fissa a 3.10 la quota del pareggio e Bet365 fissa a 2.62 la quota per la vittoria interna. Per quanto riguarda i gol realizzati, Bet365 quota al raddoppio l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene quotato 1.80.

