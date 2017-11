Spezia Frosinone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Spezia Frosinone, diretta dall'arbitro Marinelli, gara in programma oggi sabato 11 novembre 2017, alle ore 20.45, la sfida dello Stadio Alberto Picco valida per la quattordicesima giornata di Serie B 2017/2018. Gara che vede di fronte due squadre che vivono momenti totalmente diversi: lo Spezia sta faticando molto nelle ultime giornate ed è a solo +1 sulla zona playout, mentre il Frosinone è in vetta alla classifica di Serie B con 23 punti, a +1 sul Palermo. I bianconeri di Fabio Gallo hanno raccolto due punti nelle ultime tre partite, con la sconfitta per 3-1 contro l’Ascoli e i pareggi con Cittadella (0-0) ed Empoli (1-1): momento no per lo Spezia, con la panchina di Gallo che traballa. Discorso totalmente diverso per il Frosinone di Moreno Longo, che ha sconfitto il Parma 2-1 sette giorni fa ed è reduce da un periodo di imbattibilità che procede dall’8 ottobre 2017, nonostante i ‘top club’ della serie cadetta affrontate, basti pensare a Palermo e Venezia. Tre punti molto importanti in palio all'Alberto Picco, Spezia e Frosinone si giocano molto questa sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Frosinone sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio sul canale 252, Sky Calcio 2 HD; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA FROSINONE

Qualche problema di formazione per lo Spezia, con il tecnico Fabio Gallo che dovrà forzatamente fare qualche cambio rispetto all’undici titolare che ha sfidato domenica scorsa l’Empoli. Da valutare le condizioni dell’attaccante Edoardo Soleri, alle prese con una lesione, mentre non saranno disponibili Candela e Pessina, impegnati con le rispettive Nazionali. Sulla via del recupero, invece, Granoche, che però non partira dal 1’. Sarà classico 4-3-3 per i bianconeri contro il Frosinone: confermatissimo Raffaele Di Gennaro tra i pali; linea a quattro con Lopez e De Col sulle corsie esterne ed il tandem Giani-Terzi in mezzo. In cabina di regia l’esperienza e la grinta di Bolzoni, ex della partita, dubbi per le mezzali: Maggiore verso la riconferma, mentre Giorgi e Vignali si giocano il posto liberato dall’assente Pessina. In attacco, possibile chance per Gilardino: il numero 10 si giocherà il posto con Marilungo. A completare il pacchetto avanzato i baby Forte e Mastinu.

Allarme totale in casa Frosinone a centrocampo: tante le assenze per mister Moreno Longo, che dovrà ricorrere ai giovani per la mediana. Formazione obbligata non solo contro il Parma dunque, ma anche contro lo Spezia: Matarese, Gori, Soddimo e anche Sammarco non saranno a disposizione dell’ex allenatore della Primavera del Torino, che rischia di perdere anche Alessandro Frara. Longo valuterà nelle prossime ore la disposizione tattica, anche se si va verso la riconferma del 3-4-3. Bardi tra i pali, trio difensivo composto da Brighenti, Ariaudo e Terranova. Ciofani e il giovane Beghetto esterni di centrocampo, con il talento Besea, ex Modena, che dovrebbe affiancare Maiello. In attacco, il trio delle meraviglie: Dionisi e Ciano in appoggio a bomber Daniele Ciofani.

LA CHIAVE TATTICA

Spezia Frosinone sarà una gara molto tattica, tra due squadre con le migliori difese della Serie B: rispettivamente hanno subito 13 e 14 reti. Lo Spezia ha problemi in fase di finalizzazione e per questo motivo la dirigenza bianconera ha deciso di completare in corso d’opera l’acquisto di Alberto Gilardino, al lavoro per recuperare la forma fisica migliore. L’ex Milan è la punta di diamante spezzina, ma attenzione anche al talento dei baby Mastinu e Forte, capaci di creare pericoli con la loro tecnica. Senza dimenticare il buon rendimento del pacchetto arretrato, guidato dall’esperienza di Terzi. Tanta qualità in ogni reparto per il Frosinone, che vanta un pacchetto avanzato tra i migliori della categoria: il trio formato da Ciano, Ciofani e Dionisi garantisce gol ed assist e Moreno Longo è stato bravo a fare coesistere tre ‘elementi pesanti’ di questo calibro. Maiello avrà un compito molto importante: senza Gori, Sammarco e Frara, sarà l’ex Napoli a dover trascinare le operazioni di gioco in mediana.

QUOTE E PRONOSTICO

Spezia Frosinone, quote e pronostico: gara molto equilibrata secondo i dati dei bookmakers. Leggermente favoriti gli ospiti per Snai: 1-X-2 fissato a 2,90-3,00-2,60. Prevista anche una gara molto tattica, con pochi gol: Under 2,5 e Over 2,5 (meno o più di tre reti in totale) quotati rispettivamente 1,60 e 2,20, mentre sono ‘alla pari’ le giocate Gol e Nogol (se segnano entrambe le squadre oppure no): 1,85 e 1,87. Sarà una partita molto tattica, con lo Spezia che potrà contare sul fattore casa ed il Frosinone che cerca punti importanti per confermare il primo posto in classifica. Moreno Longo dovrà fare a meno di numerose pedine importanti, in particolare a centrocampo, e sarà difficile ottenere i tre punti: la giocata X potrebbe rivelarsi vincente, ma attenzione al possibile exploit della formazione guidata da Fabio Gallo.

