Svezia-Italia / Video, Bonucci: Toivonen mi ha rotto il setto nasale!

11 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Bonucci a terra in Svezia-Italia - Foto presa da Instagram

Pronti via e la Svezia ha mostrato subito i muscoli nella sfida contro l’Italia di ieri sera. Non era ancora passato un giro di orologio quando l’attaccante degli svedesi, Toivonen, rifilava una brutta gomitata sul naso al centrale di difesa della nostra nazionale, Leonardo Bonucci. Il calciatore di proprietà del Milan è rimasto a terra dolorante, per poi rendersi conto di perdere del sangue e ricevere tutte le cure mediche del caso. Al termine della partita, in cui la Svezia, ricordiamo, ha vinto per una rete a zero grazie alla deviazione sfortuna di Daniele De Rossi, il calciatore azzurro ha ammesso di essersi rotto il setto nasale: «Ho il setto nasale rotto – le parole rilasciate dal difensore ai microfoni di Premium Sport - dopo 30 secondi, c'è poco da dire... un arbitro con più personalità avrebbe buttato subito fuori Toivonen».

SVEDESI RISSOSI DALL’INIZIO ALLA FINE

Bonucci punta quindi il dito contro l’arbitro turco Cakir, che avrebbe dovuto gestire l’intervento di cui sopra, nonché i molteplici altri che sono seguiti, in maniera completamente diversa: «Il gioco era chiaramente scorretto – ha proseguito Leo - e il rosso ci stava tutto. Ormai è andata, penso a lunedì». Al di là dei limiti mostrati per l’ennesima volta da una nazionale italiana in crisi di gioco e gol, gli svedesi l’hanno messa sul piano della rissa, “picchiando” dal primo al novantesimo minuto di gioco con interventi spesso al limite del regolamento se non oltre. Alla fine hanno ricevuto gomitate un po’ tutti, da Bonucci, a De Rossi, passando per Chiellini e di riflesso anche Gigi Buffon, colpito con una manata proprio dal compagno in azzurro, dopo essere stato spinto da un avversario. Di seguito i due video con la gomitata ricevuta da Bonucci e le parole del giocatore.

