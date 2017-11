Tunisia Libia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Tunisia Libia info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato-live. I tunisini ospiteranno i libici quest’oggi per una sfida valevole per le qualificazioni

11 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Msakni, Tunisia - Twitter

Alle ore 18:30 di questa sera, in diretta dallo stadio Olimpico di Rades, in Tunisia, la nazionale padrone di casa ospiterà la Libia per la gara valevole per l’ultimo turno delle qualificazioni ai Mondiali di calcio della prossima estate. Tunisia e Libia sono inserite nel Girone A, dove comandano proprio i tunisini, primi a quota 13 punti, mentre i libici sono ormai fuori dai giochi, essendo a quota tre punti, al pari della Guinea, e distanziati sette lunghezze dal Congo, secondo a quota dieci. Una gara che dovrebbe essere quindi una formalità per la selezione allenata dal 55enne Nabil Maaloul: andiamo a vedere insieme le probabili formazioni del match.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Nonostante la sfida fra Tunisia Libia non sia di alto livello, questa verrà trasmessa in diretta tv, precisamente su Premium Sport a pagamento. Vi basterà quindi collegarvi dalle ore 18:30 su Premium Sport 2 o eventualmente sull’applicazione dedicata, Premium Play, per la diretta streaming via smartphone, tablet o pc.

PROBABILI FORMAZIONI TUNISIA LIBIA

Partiamo dallo schieramento della selezione di casa, con la Tunisia che dovrebbe disporsi in campo con lo stesso undici che il mese scorso ha superato senza troppi patemi la Guinea in trasferta. Spazio quindi ad un modulo offensivo, il 4-3-3, con Khenissi punta centrale, affiancato a sinistra da Msakni (tripletta per lui proprio contro la Guinea), con Ben Youssef che invece agirà sull’esterno di destra. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi di Ben Amor, che avrà così il compito di dettare i ritmi di gioco, mentre sull’interno di destra avremo Chaalali, con Sassi a coprire la corsia di sinistra. Infine la difesa, dove Bedoui e Merlah saranno la coppia di centrali, mentre Naguez e Maaloul avranno il compiti di percorrere in verticale le due corsie, rispettivamente a destra e a sinistra. In porta il capitano 33enne Balbouli. Non si registrano assenze per infortunio ne per squalifica fra le fila della nazionale tunisina.

Andiamo a vedere anche la formazione della Libia, che come dicevamo prima, giocherà solo per onorare il match, essendo già fuori dal discorso qualificazione. Ipotizzabile un modulo 4-2-3-1 con Azzaqa in porta, coperto da una difesa schierata a quattro che sarà composta da Al Maghasi nel ruolo di terzino destro con Sabbou sul versante opposto, mentre in mezzo avremo i due centrali Abboud (capitano della selezione libica), e Al Gamai. Passiamo quindi ad analizzare la linea mediana, a schermo della difesa, occupata dai piedi di Al Tarhoni e Badr Hassan. Infine l’attacco, dove sulla trequarti, nella classica posizione di numero 10, agirà Al Musrati, con Ellafi sull’out di destra ed Elhouni ad allargare il gioco sulla fascia mancina. Prima punta di riferimento sarà invece Zuway. Anche in casa Libia non si registrano assenze significative.

QUOTE E PRONOSTICO

Analizziamo le quote scommesse per la partita Tunisia-Libia, basandosi sui numeri dei bookmaker italiani della Snai. Scontato il successo tunisino, visto che la quota per l’1 è la più bassa delle tre ed è data a solo 1.11, un valore molto basso. Di contro, la vittoria in trasferta della Libia è considerata quasi clamorosa, visto che il segno 2 paga ben 20 volte la nostra puntata. Vediamo infine anche il pareggio, il segno X, quotato 6.50, anche in questo caso una quota elevata.

