Video/ Inghilterra Germania (0-0): highlights della partita (amichevole)

Video Inghilterra Germania (0-0): highlights della partita amichevole giocata a Wembley. Reti bianche ma emozioni: le immagini salienti (10 novembre).

11 novembre 2017 Francesco Zaza

Video Inghilterra Germania (LaPresse)

Finisce 0-0 la gara amichevole tra Inghilterra e Germania. Reti inviolate ma numerose emozioni a Wembley, con le due nazionali più volte vicino al gol del vantaggio. Al 95esimo, nell’ultima occasione proposta dagli inglese, Lingard si divora la rete che sarebbe valsa la vittoria. Southgate sceglie il 3-5-2. Tra i pali Pickford, in difesa Jones P., Stones e Maguire. A centrocampo da destra verso sinistra troviamo Trippier, Dier E., Loftus-Cheek, Livermore e Rose. In attacco Vardy e Abraham. La Germania risponde con il 3-4-3. Ter Stegen in porta, linea difensiva composta da Ginter, Hummels e Rüdiger. Fascia destra occupata da Kimmich, Gundogan, Ozil e Halstenberg. In avanti spazio a Draxler, Werner e Sanè.

SINTESI PRIMO TEMPO

Rischiano subito gli inglesi. Retropassaggio di Maguire per Pickford. Il portiere è in ritardo ma riesce a salvare su Werner lì in agguato e allontana. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere. Lancio di Rose che mette in moto Vardy sulla fascia sinistra. L'attaccante fa partire un cross raccolto proprio dall'esterno del Tottenham che calcia ma centra l'esterno della rete. La Germania prova a mantenere il possesso ma la nazionale di Gareth Southgate effettua un buon pressing costringendo gli avversari e retrocedere verso la difesa. Loftus-Cheek prova a premiare lo scatto di Abraham sulla fascia destra. Il suggerimento però è impreciso con la sfera che scorre lentamente a fondo campo. La Germania risponde con uno scambio nello stretto fra Sané e Halstenberg con quest'ultimo che guadagna il fondo e tenta il traversone verso il centro. Trippier si oppone e mette in calcio d'angolo. Poco dopo ecco un lancio profondo di Ozil per Sané. L'esterno del City si libera in area di rigore ma non riesce ad agganciare il pallone. Prova a rialzarsi l'Inghilterra. Sponda di Vardy per Abraham. L'attaccante dello Swansea scarica all'indietro per Loftus-Cheek che però non riesce a concludere verso la porta difesa da Ter Stegen. Al 21esimo la Germania sfiora il gol. Conclusione a giro favolosa di Sanè. Pickford è immobile ma il pallone sbatte sulla traversa e rimbalza in campo. Problema muscolare intanto per Jones, costretto a uscire. Al suo posto Southgate inserisce Gomez. Al 28esimo ci prova Rudiger. Conclusione potente dalla distanza del difensore ex Roma. Pickford vede partire il pallone e riesce a neutralizzarlo centralmente senza problemi. Poco dopo il difensore tedesco protesta dopo essersi visto fischiare un calcio di punizione contro a causa di una sua entrata in scivolata ai danni di Vardy all'altezza della trequarti. Poco dopo un passaggio delizioso di Werner apre il campo per il taglio di Draxler. Maguire ci arriva in scivolata e riesce a mettere il pallone in calcio d'angolo. Il ritmo resta altissimo. Sané prende velocità sulla sinistra e crossa verso il centro dell'area di rigore. Riesce a liberare la difesa dell'Inghilterra che può ripartire palla al piede. Qualche istante dopo Sané prova a servire ancora Werner all'interno dell'area di rigore. Il suggerimento dell'esterno del Manchester City è stavolta impreciso con il pallone che si perde direttamente sul fondo. Germania vicina al gol al 39esimo. La difesa inglese non riesce a fare il fuorigioco e Werner entra in area e calcia in diagonale. Pickford si distende e respinge. Poco dopo Abraham rischia di portare in vantaggio i padroni di casa. L'attaccante dello Swansea riceve da Maguire in area, si volta su Rudiger e calcia in porta. L'ex Roma però tocca quel poco che basta per mettere in corner di un soffio.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio effettuato durante l'intervallo dai due tecnici. Ginter cerca il suggerimento profondo verso Draxler. Maguire fa ottima guardia e riesce a recuperare il pallone senza nessun tipo di problema. Al 49esimo gli inglesi sfiorano il gol. Colpo di testa di Vardy all'interno dell'area. Ter Stegen vola con la mano destra a salvare la sua porta da un gol certo. Un guizzo davvero fenomenale del portiere del Barcellona. Difende con tutti gli effettivi l'Inghilterra. La Germania non riesce a trovare il varco giusto per colpire ed è costretta ad arretrare il proprio raggio d'azione. Intanto Gundogan si incarica della battuta del calcio da fermo, ma il centrocampista tedesco colpisce in pieno Rose, sistemato da Pickford per l'occasione in barriera. Secondo cambio intanto per l'Inghilterra: esce Abraham, entra Rashford. Prima sostituzione per la Germania. Esce Draxler, entra Emre Can. Accelerazione sulla fascia destra di Emre Can che crossa verso il centro dell'area. Maguire è attento sul primo palo e riesce a mettere il pallone in calcio d'angolo. Altri due cambi effettuati dai padroni di casa. Escono Trippier e Rose, entrano Bertrand e Walker. Subito Walker accelera sulla corsia di destra. L'esterno inglese prova il cross verso il centro dell'area, ma Halstenberg interviene in anticipo e mette in fallo laterale. Secondo cambio per la Germania: fuori Werner, dentro Wagner. Emre Can prova il sinistro dalla distanza. Il giocatore del Liverpool strozza troppo la conclusione con il pallone che si perde sul fondo. Continua a spingere l'Inghilterra alla ricerca del gol del vantaggio. Maguire accelera sulla sinistra e serve Rashford. L'attaccante del Manchester United viene però chiuso dalla difesa tedesca e finisce per perdere palla. Girandola di sostituzioni. Per l'Inghilterra escono Livermore e Vardy, entrano Cork e Lingard. Low inserisce invece Rudy e Brandt al posto di Gundogan e Sanè. Nel finale Lingard si divora il gol vittoria. Sponda di Maguire per l'esterno di Mourinho che da pochi passi colpisce di prima intenzione ma calcia alto.

