Video/ Svezia Italia (1-0): highlights e gol partita. Ventura arrabbiato (playoff Qualificazioni Mondiali)

Video Svezia Italia (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol, le fasi salienti della partita valida per i play off del torneo europeo di Qualificazioni ai Mondiali 2018.

11 novembre 2017 - agg. 11 novembre 2017, 10.32 Stefano Belli

E’ un Giampiero Ventura decisamente amareggiato quello che si è presentato al triplice fischio finale di Svezia-Italia, ai microfoni della Rai. Il commissario tecnico dell’Italia ha puntato il dito contro l’arbitraggio del match, a suo modo di vedere, non all’altezza: «Una sconfitta immeritata, non c’è stato un tiro in porta verso Buffon, abbiamo avuto qualche occasione, poi il palo… ma al di là di questo spero che a Milano concedano a noi quello che hanno concesso a loro perché obiettivamente in una partita con una posta in palio così alta, un po’ più di attenzione ci voleva. Il pareggio era il risultato minimo per quanto visto in campo, e ripeto, mi auguro che a Milano ci permettano di fare quello che hanno fatto loro. Ora dobbiamo fare solo risultato, dopo questi primi 90 minuti il risultato non è corretto, dobbiamo ribaltarla a Milano. San Siro ci deve prendere per mano come noi dobbiamo fare con loro». Clicca qui per il video con le dichiarazioni integrali di Ventura

Il tiro di Johansson deviato da De Rossi mette seriamente nei guai la nazionale italiana di calcio che per la prima volta dal 1958 rischia seriamente di rimanere esclusa dalla fase finale di una coppa del mondo: sarebbe una catastrofe per tutto il movimento calcistico e gli uomini di Ventura fanno ancora in tempo a scongiurare un'eventualità così drammatica. Il 13 settembre al Meazza servirà il pubblico delle grandi occasioni, la partita della vita da parte di alcuni elementi che alla Friends Arena di Solna hanno deluso, come Immobile e Belotti, entrambi non al 100% essendo reduci da infortuni più o meno gravi. Vorremmo aggiungere all'elenco anche Verratti ma si è fatto ammonire ed essendo diffidato sarà costretto a saltare forse quella che poteva diventare una delle gare più importanti della sua carriera e quindi non avrà nemmeno la possibilità di riscattarsi. Ad aggravare la situazione anche il fatto di non essere riusciti a segnare in trasferta, l'1 a 0 era decisamente il risultato migliore a cui potesse ambire la Svezia che se al ritorno farà gol fuori casa costringerà gli azzurri a segnare almeno tre gol per sperare ancora nella qualificazione a Russia 2018. I precedenti non sono incoraggianti, nelle otto gare in Italia gli svedesi hanno perso solamente una volta e inoltre hanno dimostrato di sapersi difendere molto bene. Un dato di fatto confermato dalle statistiche: nonostante il 64% di possesso palla gli azzurri hanno tirato in porta solamente 2 volte contro le 3 della Svezia, la nazionale italiana ha fatto parecchia fatica a trovare l'ultimo passaggio.

Subito dopo il triplice fischio il ct Gian Piero Ventura è intervenuto ai microfoni di Rai 1: "Per quello che è successo in campo è una sconfitta immeritata, noi abbiamo avuto diverse occasioni e colpito un palo, spero che a Milano concedano a noi quello che hanno concesso a loro stasera. Non è una giustificazione il comportamento dell'arbitro, il pareggio sarebbe stato più giusto, mi auguro che lunedì prossimo la musica sia completamente diversa. Ora dobbiamo pensare solo a far risultato e a ribaltare la situazione, il pubblico di San Siro ci deve prendere per mano e noi dobbiamo ripagarli con una gran prestazione". Le parole di Leonardo Bonucci nel dopo gara: "Adesso c'è da pensare al ritorno, dobbiamo imparare dagli errori fatti stasera nel giocare troppo lentamente la palla, sapevamo di giocarcela sui 180 minuti, non siamo riusciti a segnare nonostante le palle gol create, lunedì prossimo dovremo lottare e ci aspettiamo un San Siro gremito e bollente, dobbiamo tirare fuori gli attributi, l'Italia ha il dovere di andare ai mondiali. L'arbitro doveva essere più severo nei confronti degli avversari, io continuo a crederci ma servirà la partita della vita, è troppo importante la posta in palio per lasciarla agli avversari".

È intervenuto anche Matteo Darmian: "Oltre al palo colpito da me abbiamo avuto altre occasioni importanti per evitare il KO, la Svezia ha fatto gol in maniera fortunosa, ora ci mancano 90 minuti e dobbiamo scendere in campo determinati e con grandissima voglia di prenderci la rivincita, spero che il pubblico di Milano possa darci una grossa mano. Oggi ci è mancato l'ultimo passaggio e soprattutto il gol che speriamo di trovare lunedì prossimo. Dovremo dare tutto quello che abbiamo e anche qualcosa in più, sappiamo quanto sia importante partecipare a un torneo come il mondiale". Il commento di Marco Parolo: "Siamo usciti dal campo con una grossa rabbia in corpo che cercheremo di usare lunedì per ribaltare il risultato e fare una partita completamente. Dobbiamo archiviare questa partita e pensare alla prossima sapendo che abbiamo un solo risultato a disposizione. È stato un match sporco, loro hanno trovato il gol con un solo tiro, noi invece abbiamo colpito il palo e sprecato tante occasioni, adesso rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo a testa bassa per preparare la gara della vita".

La versione dei fatti fornita da Marcus Berg, centravanti della nazionale svedese: "È stato un match molto duro, l'Italia ha tre difensori molto forti e non è stato per nulla facile passare dalle loro parti. Mi hanno ammonito subito quindi ho dovuto cambiare il mio stile di gioco, nella ripersa gli azzurri hanno cercato di farmi prendere il secondo giallo ma per fortuna l'arbitro non è cascato nel loro tranello. Al ritorno sarà dura ma abbiamo grande fiducia nei nostri mezzi, l'Italia cambierà sicuramente strategia ma noi non avremo problemi ad adattarci".

