WWE Live 2017 Wrestling/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Padova)

WWE Live 2017 Padova info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Wrestling). I campioni del wrestling sul ring questa sera dalle ore 20:00

11 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Wrestling WWE - LaPresse

Torna in Italia lo spettacolo della WWE, acronimo di World Wrestling Entertainment. I campionissimi di questo sport si sfideranno precisamente dalle ore 20:00 di questa sera, in quel della Kione Arena di Padova. Un evento che ovviamente ogni appassionato non vorrà perdersi, visto che non capita spesso di vedere i vari Randy Orton, Nakamura, Kevin Owens e via discorrendo, dalle nostre parti. Quella di Padova sarà il secondo appuntamento nel Bel Paese di questo mese, dopo “l’anticipo” di ieri al forum di Assago di Milano, e l’appuntamento di domani a Firenze.

LE SUPERSTAR SUL RING

La WWE ha visitato la nostra penisola già la scorsa primavera, precisamente a Roma e Bologna, e visto il grande successo ottenuto ha voluto replicare anche con queste date autunnali. Ovviamente andrà in scena lo spettacolo adrenalinico di questo sport che appassiona moltissimi ragazzi e ragazze, e che unisce fisico, atletismo e ovviamente anche una grande dose di ironia, visto che, si sa, il bello è anche non prendersi troppo sul serio. Dicevamo della presenza di grandissime superstar del wrestling, a cominciare da Randy Orton, uno dei grandi veterani di questa disciplina. Il 37enne americano è un wrestler di ben terza generazione, visto che anche il padre e ancor prima il nonno sono stati dei lottatori, ed è reduce dalla recente vittoria contro Rusev dello scorso 7 novembre. Attenzione anche ad AJ Styles, classe 1977 nonché attuale detentore della cintura che vale la WWE Championship, titolo che ha già ottenuto in passato. Fra le grandi stelle non può mancare anche il giapponese Shinsuke Nakamura, che nasce come lottatore di arti marziali, e che fa parte della WWE solo da pochi anni, precisamente dal 2016 dopo aver lottato per diverso tempo nella NJPW la lega giapponese. A Padova ci sarà quindi Baron Corbin, attuale detentore del titolo United States Championship, prima volta per il classe 1984, nonché le lottatrici femminilei, meglio note come le Divas, a cominciare da Natalya, 35enne lottatrice che è l’attuale campionessa della categoria donne in WWE. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti affinché la serata sia uno spettacolo puro, in classico stile a stelle e strisce, dove lo show viene prima di qualsiasi cosa, anche della realtà.

DIRETTA TV STREAMING

L’evento WWE Live in programma a Padova a partire dalle ore 20:00 di questa sera, non sarà trasmesso in tv, ne’ sui canali gratuiti ne’ tantomeno su quelli a pagamento, visto che nessuna televisione ha deciso di acquistare i diritti dello stesso show. Tutti gli appassionati potranno però seguire l’esito delle varie sfide sul ring, sabato notte su Sky Sport 3 HD dalle 00:45, seguendo la nuova puntata del programma WWE Domestic Raw, o molto più probabilmente il mercoledì seguente, dalle ore 23:00, con WWE Domestic Smackdown!, altro programma dedicato a questo mondo. Chi volesse gustarsi lo show in diretta potrà sfruttare i canali social Facebook, Twitter e Instagram, della federazione del wrestling americano.

© Riproduzione Riservata.