Albinoleffe Fano/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta AlbinoLeffe Fano (Foto LaPresse - repertorio)

Albinoleffe Fano, partita diretta dall’arbitro Marco Guarnieri della sezione di Empoli, si gioca oggi, domenica 12 novembre, con calcio di inizio fissato per le ore 14:30 e sarà valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C, girone B. I seriani arrivano da una lunga serie di risultati utili consecutivi, e nel turno infrasettimanale hanno osservato una giornata di riposo. I marchigiani invece hanno ottenuto un pareggio casalingo che ha mosso la classifica, ma non ha permesso alla squadra di abbandonare l'ultimo posto in graduatoria, vista la radiazione del Modena dal raggruppamento. L'Albinoleffe, stabilmente in zona play-off, vuole proseguire sulla scia intrapresa, mentre il Fano è costretto a vincere per abbandonare quanto meno l'ultimo piazza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Albinoleffe Fano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE FANO

Passiamo ora ad analizzare le probabili formazioni che inizieranno la gara. Per quanto riguarda i seriani, mister Massimiliano Alvini non si discosterà dal suo modulo di gioco collaudato, vale a dire il 3-5-2; in fase di possesso le ali possono salire sulla linea degli attaccanti, e consentire così gli inserimenti dei centrocampisti nelle maglie allargate del pacchetto difensivo. Il portiere sarà Coser, mentre in difesa giocheranno i tre centrali Zaffagnini Scrosta e capitan Gavazzi. I due esterni saranno Gonzi e Giorgione, mentre a centrocampo, oltre al mediano di rottura Gelli, ci saranno Sbaffo e Agnello. Per concludere in attacco ci saranno Colombi e Kuoko, entrambi a segno nell'ultima sfida giocata dalla squadra celeste contro la Fermana.

Il Fano invece cercherà di non scoprirsi troppo, avvalendosi del modulo 4-3-1-2. In porta mister Agatino Cuttone utilizzerà l'estremo difensore Miori, e davanti a lui saranno presenti i difensori centrali Gattari e capitan Ferrani e i due terzini Lanini e Masetti, rispettivamente a destra e a sinistra. A centrocampo giocheranno da centrale Capellupo e da trequartista Filippini, mentre i due uomini incaricati del ruolo di mezzali saranno Mawuli e Schiavini. Infine in attacco si metteranno Melandri e Germinale.

CHIAVE TATTICA

L'Albinoleffe, oltre che ad un tasso tecnico decisamente superiore, potrà contare sull'apporto del pubblico di casa, sempre vicino e caloroso. Senza dubbio non sarà una gara semplice per l'Alma Juventus Fano, che per andare via da Bergamo con almeno un punto dovrà disputare una partita praticamente perfetta. Pressing preciso e puntuale e ripartenze rapide dovranno essere i dettami della compagine marchigiana, che non dovrà commettere leggerezze in fase difensiva, sbagliando il meno possibile in fase di palleggio.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo ora ad osservare le quote del match, utili a tutti coloro che volessero tentare la sorte giocando qualche euro. La vittoria casalinga dell'Albinoleffe è data dall'agenzia di scommesse Eurobet a quota 1.55, invece il pareggio a 3.80; ritenuta estremamente improbabile la la vittoria esterna dell'Alma Juventus Fano, data a 5.80. L'over è dato a quota 2.10, mentre l'under a quota 1.65.

