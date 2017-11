Arezzo Pro Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arezzo Pro Piacenza: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 14^ giornata del girone A di Serie C

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Arezzo Pro Piacenza (LaPresse) - repertorio

Arezzo Pro Piacenza, partita che sarà diretta dall’arbitro Davide Moriconi della sezione di Roma 2, si gioca con calcio di inizio fissato per le ore 16:30 di oggi per la 14^ giornata del campionato di Serie C, girone A. Equilibrio tra play off e retrocessione: soltanto cinque punti, ma due obiettivi diversi. L'Arezzo ospita la Pro Piacenza in questa giornata e i padroni di casa sono reduci da due pareggi e una vittoria, con la Pistoiese appaiata in classifica e la Lucchese a soli due punti. Un posto ai play off per i toscani, una salvezza da raggiungere per i piacentini. La Pro Piacenza è a quota dieci punti, la vittoria contro il Monza ha sicuramente risollevato gli animi. Ma ora è arrivato il momento di vincere e convincere nuovamente. Il vero valore e la salvezza non si costruiscono all'improvviso, ma giorno dopo giorno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Arezzo Pro Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO PRO PIACENZA

I padroni di casa dell’Arezzo potrebbero schierare il 3-5-2 che sta ben facendo. Pavanel potrebbe riconfermare Borra tra i pali, con la difesa a tre formata da Muscat, Rinaldi e Sabatino. Luciani e Corradi agiranno sulle corsie esterne, mentre Yebli, De Feudis e Foglia andranno a centrocampo. I tre hanno giocato un buon match nella sfida contro il Gavorrano. In attacco potrebbero essere riconfermati Moscardelli e Cutolo, a secco nello scorso match. Ma contro la Pro Piacenza è arrivato il momento di continuare a segnare e vincere una sfida davvero importante.

Dubbi anche tra gli ospiti della Pro Piacenza, che potrebbero effettuare un ampio turnover. Classico 4-4-2 per mister Pea, con Gori tra i pali. La difesa dovrebbe essere composta da Belfasti, Cavagna, Aspas e Alessandro, mentre a centrocampo potrebbero agire Bazzoffia, Barba, Abate e Battistini. In attacco Beduschi e Belotti proveranno a scardinare la difesa di casa. Non sarà semplice capire le formazioni dei due allenatori, ma ovviamente il turnover potrebbe giocare un ruolo davvero fondamentale.

CHIAVE TATTICA

I padroni di casa arrivano da una sfida pareggiata che poteva dare uno slancio di classifica diverso. Ora è il momento di giocarsela con una compagine ben organizzata e che sa cosa vuole. Non bisogna lasciare nulla al caso, dunque l'obiettivo è la vittoria. Vedremo una squadra all'attacco sin dai primi minuti, proprio per cercare la rete. D'altronde il modulo degli ospiti sarà molto corto e non permetterà molti tipi di giocate. Sfida sicuramente bloccata, con i padroni di casa che cercheranno di attaccare sin dalle prime battute, mentre gli ospiti cercheranno di giocarsela direttamente sulle ripartenze.

PRONOSTICO E QUOTE

Stando alle quote proposte dal bookmaker Eurobet, i padroni di casa sono molto favoriti. Parliamo di 1.72 per il segno 1, mentre il segno X è di 3.45. Il segno 2, invece, è di 4.75. Molto interessante il segno Under 2.5, attualmente quotato a 1.57, mentre il segno Over 2.5 paga 2.20 la posta. Per chi vuole giocare la quota 2.00 del Goal ha a disposizione un ottimo raddoppio, mentre il segno No Goal presenta una quotazione di 1.72: in entrambi i casi la giocata sarà molto conveniente, con una quota davvero alta.

© Riproduzione Riservata.