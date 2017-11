Atp Finals 2017/ Diretta Federer Sock, Zverev Cilic: streaming video SuperTennis, orario delle partite (oggi)

Diretta Atp Finals 2017: info streaming video e tv, Federer Sock e Zverev Cilic inaugurano - domenica 12 novembre - il Master di tennis maschile che si gioca alla O2 Arena di Londra

12 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Atp Finals 2017: domenica esordio per Roger Federer (Foto LaPresse)

Federer Sock e Zverev Cilic sono i primi due match alle Atp Finals 2017: domenica 12 novembre si parte alle ore 15 italiane con le sfide che valgono per il gruppo intitolato a Boris Becker. Il torneo è ufficiosamente conosciuto come Master, cioè il nome che aveva in passato: i migliori otto giocatori dell’anno solare si sfidano nell’unico appuntamento che prevede i round robin, con ciascun protagonista che giocherà un minimo di tre partite. I primi due classificati di ciascun girone accederanno alle semifinali incrociate, domenica 19 novembre verrà disputata la finale. Il palcoscenico, per il nono anno consecutivo - e sarà così anche la prossima edizione - è l’incantevole O2 Arena di Londra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Le Atp Finals 2017 sono trasmesse in diretta tv sulla televisione satellitare: l’appuntamento per tutti i possessori di un abbonamento è su Sky Sport 2, con la possibilità ovviamente di seguire i match anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie alla diretta streaming video attivabile con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

LA STORIA DEL TORNEO

Le Atp Finals nascono nel 1970, fino al 2003 la finale si è disputata al meglio dei cinque set e il torneo si è spostato in 14 diverse località. Tanti Stati Uniti (Boston, due volte Houston, New York), tanta Europa (Parigi, Barcellona, Stoccolma, Francoforte, Hannover, Lisbona e adesso Londra) ed escursioni in Asia con la prima storica edizione di Tokyo vinta da Stan Smith e i passaggi a Shanghai, nel 2002 e per quattro anni prima della attuale O2 Arena. L’idea infatti è quella di un torneo itinerante; nell’albo d’oro tanti nomi illustri naturalmente, con grandi serie: il poker di Novak Djokovic prima che Andy Murray spezzasse il sortilegio, i sei titoli di Roger Federer sempre a blocchi di due, le cinque volte di Pete Sampras, le triplette di Ivan Lendl e, prima ancora, di Ilie Nastase, i grandi lampi di Bjorn Borg. C’è anche chi non ha mai vinto: Rafa Nadal che, poco avvezzo ai campi indoor, ha perso due finali e ci riproverà quest’anno.

IL RITORNO DEL RE

Roger Federer torna a giocare le Atp Finals dopo il forfait dello scorso anno: se in questa edizione mancano in tanti (Djokovic e Murray ma anche Raonic, Wawrinka e Nishikori), il 2016 era stato caratterizzato per l’assenza dei due grandi rivali, perchè anche Nadal aveva alzato bandiera bianca. Il punto è che si pensava che i due avrebbero faticato per tornare al Master, e invece ci arrivano da numero 1 (lo spagnolo, già certo di chiudere il 2017 in vetta) e numero 2 del ranking Atp, al termine di una stagione dominata con due Slam a testa e i Master 1000 divisi in due ciascuno. Una leggenda che continua dunque: la storia ci insegna che Federer ha vinto nel 2003 e 2004, nel 2006 e nel 2007, nel 2010 e 2011: ogni volta ha aspettato un anno in più per tornare a trionfare, il 2015 sarebbe stato il “suo” anno ma Djokovic lo aveva battuto in finale per la seconda volta consecutiva (ma nell’edizione precedente era stato un ritiro prima di giocare). Oggi Federer è il grande favorito: più di Nadal perchè nel 2017 lo ha sempre battuto, e perchè come detto Rafa non è un grande fan dei campi al coperto.

