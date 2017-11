Bari Pescara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Bari Pescara - LaPresse

Bari Pescara, diretta dall’arbitro Piccinini, si disputerà domenica alle ore 20.30 allo stadio San Nicola del capoluogo pugliese. Sarà dunque una delle partite in programma per la 14^ giornata di Serie B, che sfruttando la sosta del massimo campionato per le Nazionali occupa spazi normalmente non suoi: nello specifico, a Bari Pescara tocca l’onore di essere il posticipo della domenica sera. La graduatoria resta molto corta e praticamente tutto è ancora possibile: sia il Bari sia il Pescara hanno legittime ambizioni di competere per la promozione. Al momento è messo meglio il Bari di Fabio Grosso, che vanta 20 punti in classifica soprattutto grazie ad un eccellente rendimento casalingo: al San Nicola infatti i galletti hanno conquistato ben 18 punti e puntano a proseguire questa serie positiva per sospingere più lontana una rivale che è già tre lunghezze dietro.

Il Pescara ha dunque 17 punti: nelle prime giornate rispettava alla perfezione lo stereotipo della squadra di Zdenek Zeman, che tanto segna ma pure tanto subisce, con alcuni risultati clamorosi (14 gol segnati e 12 subiti nelle prime cinque giornate), poi si è “normalizzata” ma l’andamento continua a non essere del tutto convincente - e d’altronde nessuno in questo campionato ha ancora trovato la continuità di rendimento. Il Pescara attualmente occupa una anonima posizione a metà classifica, la trasferta di Bari non sarà semplice ma un colpaccio potrebbe dare la svolta all’intero campionato degli abruzzesi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Bari-Pescara sarà trasmessa in diretta tv dalla piattaforma satellitare in esclusiva sui canali Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 2 HD, i numeri 206 e 252. I clienti Sky potranno dunque seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; se non abbonati al corrispondente pacchetto, potranno comunque acquistare il match in pay-per-view con il codice 409354.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PESCARA

In assenza di giocatori squalificati, ipotizziamo per il Bari una formazione sulla falsariga di quella di settimana scorsa sul campo della Salernitana, dunque con Micai in porta protetto da una retroguardia a tre composta da Marrone, Capradossi e Gyomber, visto che Fabio Grosso aveva proposto la squadra secondo il modulo 3-5-2. A centrocampo Petriccione in posizione centrale affiancato dalle due mezzali Busellato e Tello, mentre gli esterni erano Anderson a destra e Improta a sinistra. Infine la coppia d’attacco con Cissé e uno scatenato Galano, autore di una doppietta e più in generale forte di una media gol impressionante nella prima parte di questo campionato.

Rosa sostanzialmente al completo anche per il Pescara, dunque nell’immutabile modulo 4-3-3 di Zdenek Zeman proponiamo Fiorillo in porta, davanti al quale agiranno la coppia centrale Bovo-Coda, Crescenzi come terzino destro e Mazzotta invece a presidiare la fascia mancina. A centrocampo ecco un terzetto con Brugman e Palazzi ai fianchi del perno centrale Carraro, mentre nel tridente d’attacco avremo Mancuso esterno destro e Capone a sinistra, con Pettinari punta centrale.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote offerte da SNAI su Bari Pescara, ecco che i padroni di casa appaiono nettamente favoriti in sede di pronostico: per il segno 1 della vittoria pugliese si arriva a 1,83, mentre il segno 2 per un colpaccio abruzzese è quotato 4,00. Infine, il segno X per il pareggio è dato a 3,65 volte la posta in palio.

