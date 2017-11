Bassano FeralpiSalò/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bassano FeralpiSalò: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 14^ giornata del girone B di Serie C

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Bassano FeralpiSalò - LaPresse, repertorio

Bassano FeralpiSalò, partita diretta dall’arbitro Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, si gioca oggi, domenica 12 novembre, con calcio di inizio fissato per le ore 14:30 e sarà valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C, girone B. I veneti si trovano in piena zona play-off ma sono reduci da tre sconfitte consecutive e non vincono da oltre un mese, dal successo esterno contro la Fermana. La Feralpi Salò invece si trova al decimo posto, ultimo valido per accedere ai play-off, ma nell'ultimo turno ha perso in casa contro la Fermana, vedendosi raggiungere in classifica dai marchigiani. A conti fatti dunque si tratta di una sfida d'alta classifica a tutti gli effetti, e un successo è l'unico risultato possibile sia per i giallorossi sia per i leoni del Garda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Bassano FeralpiSalò non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI BASSANO FERALPISALO’

Prossimo passo nell'analisi della sfida è lo studio delle probabili formazioni. Il Bassano verrà schierato dall'allenatore Giuseppe Magi con il modulo di gioco 4-3-1-2 con il rombo di centrocampo. Non potrà essere della partita il centrocampista Stefano Salvi, espulso nell'ultima sfida e di conseguenza squalificato dal giudice sportivo. Il portiere titolare sarà Grandi, appoggiato nella difesa della porta dal quartetto difesivo formato dal terzino destro Bonetto, dal terzino sinistro Karkalis e dai due difensori centrali Barison e capitan Bizzotto. A centrocampo il mediano che costruirà la manovra sarà Botta, affiancato sulla destra dalla mezzala Laurenti e sulla sinistra dalla mezzala Bianchi. Il trequartista e maggior uomo di fantasia sarà Minesso, che dovrà inventare occasioni che gli attaccanti centrali Grandolfo e Venitucci dovranno tramutare in gol.

Il modulo proposto dal tecnico della Feralpi Salò, Michele Serena, sarà lo stesso degli avversari, in modo tale da non creare punti di riferimento. Nonostante la sconfitta interna dell'ultimo turno la squadra proseguirà sul percorso intrapreso fin qui. Fra i pali giocherà l'estremo difensore Caglioni, sostenuto nel suo compito dal terzino destro Vitofrancesco, dal primo difensore centrale Ranellucci, dal secondo difensore centrale e capitano Emerson e dal terzino sinistro Luche. A centrocampo si posizioneranno il mediano centrale Capodaglio, la mezzala destra Parodi e la mezzala sinistra Alcibiade, mentre il compito di creare e dar velocità alla manovra offensiva sarà appannaggio di Magnino. Infine le due punte centrali saranno Jawo e Marchi, che nell'ultima sfida ha segnato il suo primo gol in campionato nonostante la sconfitta della squadra.

CHIAVE TATTICA

Nonostante i due moduli delle squadra siano prettamente offensivi, è alta la possibilità di vedere un match equilibrato e con pochissime occasioni da rete. Il motivo è l'importanza dei punti in palio, che potrebbero significare il proseguimento del sogno play-off, oppure un ridimensionamento degli obiettivi stagionali. Trattandosi di una gara chiusa potrebbero recitare un ruolo decisivo i calci piazzati, che spesso e volentieri sbloccano match intricati.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo ora ad osservare le quote del match. La vittoria del Bassano è data a quota 2.10, mentre il risultato di pareggio pagherebbe 3.10 volte la posta giocata; il successo esterno della Feralpi Salò permetterebbe di vincere 3.55 volte la posta. Il punteggio di over paga 2.25 volte la posta, quello under 1.57 volte l'importo scommesso.

