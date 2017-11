Campionato volley maschile/ Superlega, il punto di Luca Cantagalli (esclusiva)

Campionato volley maschile: Superlega, il punto di Luca Cantagalli sulla stagione di pallavolo che è giunta alla settima giornata tra conferme e sorprese (esclusiva)

12 novembre 2017 INT. Luca Cantagalli

LaPresse - immagine di repertorio

Campionato di pallavolo maschile giunto alla settima giornata. Comanda la Sir Safefy Conad Perugia di Lorenzo Bernardi con 18 punti, seguita da Modena a quota 15, dunque per ora queste due sono le big che stanno confermando le attese; terzo posto per una ottima Ravenna con 13 punti, seguita da Civitanova con 12. Nel match clou della sesta giornata Civitanova è andata a vincere sul campo di Modena 3-1 frenando la corsa degli emiliani. Fra le grandi manca la Diatec Trentino che ha solo 7 punti, invece Ravenna è la sorpresa: livello di gioco molto alto, risultati di conseguenza da alta classifica. Per fare il punto su queste prime sei giornate abbiamo sentito l'ex giocatore di pallavolo Luca Cantagalli. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Che giudizio dà di questo inizio di campionato? Tutto si sta svolgendo secondo le previsioni, con alcune squadre come Perugia, Civitanova e Modena che stanno facendo bene. Ci sono però altre squadre come Trento e Verona che stanno deludendo, ci sono come al solito le sorprese.

Potrebbe essere l'anno di Perugia? In effetti è troppo presto per dare dei giudizi, anche se la formazione umbra si sta confermando ai vertici del campionato come nella scorsa stagione.

Merito specialmente di Bernardi? Penso che quando le cose vanno bene il merito è di tutti: società, squadra, allenatore si dividono i successi ottenuti. Credo poi che la rivale più pericolosa di Perugia sia sempre Civitanova.

Ravenna per ora è la sorpresa? Potremmo affermare che Ravenna è proprio la sorpresa, rispetto alle sue possibilità e quanto fatto vedere nello scorso campionato.

Cosa si può dire di Civitanova? Sta facendo bene, ha perso solo una partita, si sta confermando ai vertici del campionato. Nell’ultima giornata poi ha vinto a Modena, una cosa di cui tener conto.

Si aspettava di più da Trento? Si è dimostrata fragile in questa prima parte di stagione dopo la rivoluzione estiva. Trento in effetti sta deludendo, ma è cambiata tantissimo, con dieci dodicesimi della squadra rinnovati. E' una crisi di risultati per una squadra costruita per arrivare tra le prime quattro del campionato. Certamente Trento non sta vivendo un grande momento.

Milano in difficoltà, Giani dovrà fare un grande lavoro? Milano ha avuto infortuni di un certo rilievo e questo l'ha condizionata. Giani è un tecnico molto valido ma Milano dovrà intervenire sul mercato cercando un palleggiatore, tentando di migliorare anche il suo livello di gioco.

Vibo Valentia dopo un inizio stentato si sta rivelando ancora una squadra ostica: dove potrà arrivare? Vibo Valentia è in una buona posizione, sta disputando un campionato di buon livello considerate le sue possibilità, la sua rosa. Sta approfittando anche della situazione di Trento e Verona.

Chi è il giocatore migliore finora? Si potrebbero citare sempre i soliti come Juantorena, Zaytsev, N'Gapeth. Io voglio mettere come giocatore migliore l'opposto della Revivre Milano, l'olandese Nimir Abdel-Aziz, sta veramente mantenendo un rendimento altissimo! (Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.