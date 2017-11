Carpi Brescia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carpi-Brescia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie B per la 14^ giornata, domenica 12 novembre

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Carpi Brescia - LaPresse

Carpi Brescia, diretta dall’arbitro Aureliano, si disputerà domenica alle ore 15.00 allo stadio Sandro Cabassi della città emiliana. Sarà dunque una delle partite in programma nel pomeriggio della domenica per la 14^ giornata di Serie B, che sfruttando la sosta del massimo campionato per le Nazionali occupa spazi normalmente non suoi. La graduatoria resta molto corta e praticamente tutto è ancora possibile: prendiamo il Carpi, che alla vigilia di questo turno di campionato era nono e quindi fuori dalla zona playoff, ma allo stesso tempo a sole quattro lunghezze dal primo posto e tre dal secondo, che vale la promozione diretta. Il Carpi di Antonio Calabro è dunque una delle tante squadre che può ancora sognare in grande dopo che è stato giocato il primo terzo del torneo, quest’anno ancora più incerto ed equilibrato del solito.

Il Brescia, a quota 16 punti, è tre lunghezze dietro il Carpi e di conseguenza più vicino a chi lotta per la salvezza, ma anche per le Rondinelle lombarde di mister Pasquale Marino vale l’avvertenza che d’altronde ha senso praticamente per tutti in Serie B in questo momento: basta poco per dare la svolta all’intero campionato, in positivo o in negativo, cioè per ritrovarsi fra le prime oppure pericolosamente invischiati nella bagarre in coda. Rimpianti per la clamorosa sconfitta di settimana scorsa nel finale contro il Venezia, perché con quei tre punti adesso il Brescia sarebbe a pari punti proprio con il Carpi e faremmo discorsi differenti…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Carpi-Brescia sarà trasmessa in diretta tv dalla piattaforma satellitare in esclusiva sul canale Sky Calcio 4 HD, il numero 254. I clienti Sky potranno dunque seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; se non abbonati al corrispondente pacchetto, potranno comunque acquistare il match in pay-per-view con il codice 409365.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI BRESCIA

In assenza di giocatori squalificati, potremmo ipotizzare per il Carpi una probabile formazione sulla linea di quella che settimana scorsa ha ottenuto una convincente vittoria per 4-2 sull’Ascoli. Per gli emiliani, schierati con il modulo 4-4-2, erano scesi in campo Colombi in porta, Pachonik terzino destro, Ligi e Brosco centrali, Poli a sinistra per completare la retroguardia a quattro; a centrocampo gli esterni Saric a destra e Belloni a sinistra, mentre la coppia centrale era composta da Mbaye e Verna; infine la coppia d’attacco, con uno scatenato Malcore - autore di una tripletta - affiancato da Nzola.

Rosa sostanzialmente al completo anche per il Brescia, il 3-4-2-1 di partenza non dovrebbe discostarsi troppo da quello di settimana scorsa, anche se la partita contro il Venezia è terminata in beffa. In porta Minelli, davanti a lui retroguardia a tre con Somma, Gastaldello e Lancini da destra verso sinistra; a centrocampo ecco la coppia di mediani formata da Martinelli e Bisoli, con Cancellotti esterno destro e Furlan a sinistra, mentre sulla linea dei trequartisti trovano posto Ferrante e Machin, dietro alla punta centrale che sarà ancora una volta l’eterno ‘Airone’ Andrea Caracciolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote offerte da SNAI su Carpi Brescia, ecco che i padroni di casa appaiono nettamente favoriti in sede di pronostico: per il segno 1 della vittoria emiliana si arriva a 2,05, mentre il segno 2 per un colpaccio lombardo è quotato 4,00. Infine, il segno X per il pareggio è dato a 3,05 volte la posta in palio.

