Catania-Catanzaro/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catania-Catanzaro: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 14^ giornata di Serie C

12 novembre 2017 Stefano Belli

Catania-Catanzaro, diretta dall'arbitro Vincenzo Valiante della sezione di Salerno, domenica 12 novembre 2017 alle ore 18.30, sarà il posticipo domenicale che chiuderà ufficialmente il programma della quattordicesima giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone C. Con il cinque a due in casa della Paganese, il Catania si è confermata squadra potenzialmente in grado di ambire in questa stagione alla Serie B diretta. Certo, il Lecce capolista non si ferma e, pur con una partita in più disputata finora rispetto agli etnei, mantiene cinque importanti punti di vantaggio sui siciliani secondi in classifica. Ma le ultime due vittorie contro Bisceglie e Paganese, con nove gol complessivamente realizzati che hanno portato ad essere il Catania il miglior attacco del girone C di Serie C, dimostrano la motivazione del gruppo allenato da Cristiano Lucarelli. Che dovrà guardarsi ora da un Catanzaro che dopo due punti in quattro partite è tornato a ruggire nel difficile confronto interno contro il Monopoli, battuto due a uno con il gol di Letizia al 6' del primo tempo capitalizzato al meglio, con una grande prestazione difensiva della formazione calabrese.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA CATANIA-CATANZARO

Un match che gli appassionati non potranno seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per chi sarà abbonato o effettuerà l'acquisto singolo della partita sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Massimino di Catania scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Pisseri tra i pali, Semenzato in posizione di terzino destro e il serbo Djordjevic in posizione di terzino sinistro, mentre Aya e il croato Bogdan comporranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo Caccetta, Biagianti e Lodi (mattatore con una doppietta realizzata nella trasferta di Pagani nel turno infrasettimanale) formeranno il terzetto titolare, nel tridente offensivo saranno schierati dal primo minuo Di Grazia, Curiale e Russotto. Risponderà il Catanzaro con Di Nunzio, Gambaretti e Sirri che andranno a formare la difesa a tre davanti al portiere Nordi, mentre il romeno Onescu e il suo connazionale Marin saranno i due centrali di centrocampo. Spazio sulla fascia destra per Zanin, mentre l'esterno sinistro di centrocampo sarà Imperiale. Nel tridente offensivo giocheranno Letizia, Falcone ed Infantino.

LA CHIAVE TATTICA

Cristiano Lucarelli schiererà il su Catania col 4-3-3, variazione al 3-5-2 già visto nelle prime partite di questo campionato. 3-5-2 che sarà confermato come modulo di riferimento per il Catanzaro allenato da Erra. L'ultimo precedente di campionato in casa degli etnei ha visto i padroni di casa, il 13 novembre 2016, imporsi con il punteggio di tre a uno nonostante un match con ben cinque espulsioni due tra i rossoazzurri e tre per i calabresi. I gol decisivi sono stati realizzati da Mazzarani, Biagianti e Di Grazia. Tra campionato e Coppa Italia il Catania ha vinto gli ultimi cinque precedenti ufficiali casalinghi contro il Catanzaro, che ha fatto però risultato in casa nell'ultima sfida in assoluto disputata contro il etnei, vittoria firmata da Saraò e Giovinco per il due a uno finale per i giallorossi del 2 aprile 2017.

QUOTE E PRONOSTICO

Per i bookmaker, netto favore del pronostico per gli etnei, con Betclic che quota 1.45 il successo esterno, mentre William Hill moltiplica per 7.00 la posta investita sul successo calabrese allo stadio Massimino, mentre Bwin moltiplica per 4.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio. La quota dell'over 2.5 viene fissata a 2.04 da Bet365, la quota per l'under 2.5 viene invece proposta a 1.80 da Unibet.

