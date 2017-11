Cesena Salernitana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cesena-Salernitana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie B per la 14^ giornata, domenica 12 novembre

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Cesena Salernitana (LaPresse, repertorio)

Cesena Salernitana, partita diretta dall’arbitro Ros, si disputerà oggi pomeriggio alle ore 15.00 allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium della città romagnola. Sarà dunque una delle sfide in programma per la 14^ giornata di Serie B, che sfruttando la sosta del massimo campionato per le Nazionali occupa spazi normalmente non suoi, compresa naturalmente la domenica pomeriggio. La graduatoria resta molto corta e praticamente tutto è ancora possibile, anche se certamente le situazioni delle due squadre sono in questo momento piuttosto diverse. Il Cesena fa infatti parte del gruppetto di squadre costrette a condividere l’ultimo posto a quota 13 punti: nessun dramma, perché nello spazio di pochissimi punti si potrebbe risalire almeno fino a metà classifica, però è chiaro che per i bianconeri romagnoli di mister Fabrizio Castori sarebbe molto importante cambiare passo fin da oggi.

La Salernitana di Alberto Bollini ha invece 20 punti e di conseguenza è in zona playoff, pur se con tutte le cautele dettate ancora una volta da una classifica praticamente indecifrabile. Il punto di forza di questa Salernitana è avere perso una sola partita finora, raddrizzando a volte situazioni che sembravano disperate (vedi il dolcissimo ricordo del derby di Avellino), anche se gli uomini di Bollini hanno pareggiato forse qualche volta di troppo e nel calcio dei 3 punti questo non è un segnale del tutto positivo. Un colpaccio a Cesena potrebbe permettere di sognare in grande…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Cesena Salernitana sarà trasmessa in diretta tv dalla piattaforma satellitare in esclusiva sul canale Sky Calcio 3 HD, il numero 253. I clienti Sky potranno dunque seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; se non abbonati al corrispondente pacchetto, potranno comunque acquistare il match in pay-per-view con il codice 409902.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA SALERNITANA

Indisponibili per infortunio Fabio Eguelfi e Daniele Cacia, il Cesena potrebbe presentarsi in campo secondo il modulo 4-4-1-1 già utilizzato settimana prossima a Chiavari. Dunque ipotizziamo Fulignati in porta, protetto dalla linea difensiva con Donkor a destra, i centrali Esposito e Scognamiglio più Fazzi come terzino sinistro. A centrocampo la coppia di mediani potrebbe essere formata da Di Noia e Schiavone, con Kupisz esterno destro e Dalmonte dall’altra parte. Infine, in attacco ecco Laribi trequartista alle spalle della prima punta Jallow, autore di una doppietta contro l’Entella.

Passando alla Salernitana, ricordata l’assenza del solo Francesco Orlando, si può ipotizzare il modulo 3-5-2. Partendo dalla difesa, ecco Radunovic in porta e davanti a lui il terzetto composto da Vitale, Mantovani e Pucino. Il folto centrocampo campano potrebbe essere formato dagli esterni Gatto a destra e Alex a sinistra, mentre il perno centrale sarà Signorelli, affiancato dalle mezzali Minala e Ricci. Infine la coppia d’attacco, dove ci aspettiamo titolari Rossi e Bocalon.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote offerte da SNAI su Cesena Salernitana, ecco che i padroni di casa appaiono favoriti per il successo in sede di pronostico: per il segno 1 della vittoria romagnola si arriva a 2,30, mentre il segno 2 per un colpaccio dei campani è quotato 3,25. Infine, il segno X per il pareggio è dato a 3,10 volte la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.