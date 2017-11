Cittadella Parma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cittadella Parma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la 14^ giornata del campionato di Serie B

Cittadella Parma, Serie B 14^ giornata (LaPresse)

Cittadella Parma, diretta dall'arbitro Serra, gara in programma oggi domenica 12 novembre 2017, alle ore 15.00, la sfida dello Stadio Piercesare Tombolato valida per la quattordicesima giornata di Serie B 2017/2018. Gara da zona playoff, con Cittadella e Parma divise da due punti: granata a quota 18, gialloblu a quota 20. Il Cittadella è reduce da due pareggi consecutivi: 0-0 in trasferta contro lo Spezia e 1-1 casalingo contro la Ternana. La sfida contro gli umbri ha frenato il cammino della compagine veneta, che non è riuscita ad ottenere i tre punti nonostante l’ottima prestazione: dopo il vantaggio al 43’ con Arrighini, le Fere hanno trovato il pari con Carretta al 70’. Gli emiliani, invece, dopo tre vittorie consecutive (3-1 contro la Virtus Entella, 0-3 contro il Foggia e 2-0 contro l’Avellino), sono stati fermati dal Frosinone: vittoria per 2-1 per i ciociari, reti di Maiello (8’), Ciano (26’) e autore di Maiello (37’). Una sfida molto importante in termini di classifica, con le formazioni di Venturato e D'Aversa pronte a dar battaglia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cittadella Parma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio sul canale 252, Sky Calcio 2 HD; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PARMA

Qualche problema di formazione per il Cittadella, con il tecnico Roberto Venturato che dovrà trovare una soluzione in difesa rispetto alla formazione tipo. Avanti con il 4-3-1-2, con il solito Alfonso tra i pali. In difesa Salvi e Pezzi, in sostituzione dell’infortunato Benedetti, sulle corsie esterne, con Pelagatti e Scaglia tandem centrale. Assente il talentuoso Varnier, impegnato con la selezione Under 20 italiana. A centrocampo ci sarà l’esperto Iori in cabina di regia, con Settembrini e Bartolomei mezzali. Qualche ballottaggio in attacco, con Venturato che potrebbe comunque confermare il trio schierato contro il Cittadella: Schenetti alle spalle del tandem formato da Arrighini e Litteri. Attenzione, però, alla forte candidatura del giovane Kouame: pezzo pregiato del mercato, con diversi club di Serie A sulle sue tracce, l’ivoriano potrebbe ottenere la maglia da titolare al posto di Arrighini.

Cerca continuità di formazione anche Roberto D’Aversa per il suo Parma. Il tecnico, ex Virtus Lanciano, continuerà con il 4-3-3: Frattali tra i pali, con Mazzocchi e Gagliolo sulle corsie esterne e il tandem centrale composto da Iacoponi e Lucarelli. Qualche dubbio a centrocampo per D’Aversa, con Barilla e Dezi che chiedono spazio dopo la panchina dell’ultima giornata: Scozzarella l’unico certo di partire dal 1’, con Munari e Scavone a rischio. In attacco un solo dubbio da sciogliere: Calaiò e Di Gaudio titolari, ballottaggio tra Insigne e Baraye per la terza casacca da titolare. Attenzione anche a Luca Siligardi, la cui forma migliora di giorno in giorno ed è ritenuto un’arma fondamentale per i crociati.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà una gara molto interessante quella del Tombolato, tra due tra le migliori difese del campionato: il Cittadella ha subito 16 reti, il Parma ne ha subite 13. Al contrario, qualche fatica in più in fase offensiva: con i granata che hanno siglato 18 reti e il Parma ‘solo’ 16. Due squadre molto compatte, attente in difesa e dagli ottimi valori in attacco. Il Cittadella può contare su un gioco molto ben collaudato, con Venturato che è riuscito a dare continuità alla passata stagione, arricchendo la rosa con calciatori di qualità, senza dimenticare la crescita dei numerosi giovani. E attenzione a bomber Litteri, pericolo numero uno per il Parma. I ducali, invece, stanno trovando compattezza dopo la rivoluzione estiva sul mercato e il tecnico D’Aversa sembra aver trovato il giusto equilibrio. La qualità non manca, anzi, e in attacco il tecnico gialloblu può contare su calciatori importanti per la categoria: da Di Gaudio a Siligardi, passando per Baraye e Insigne, fino all’intramontabile Calaiò.

QUOTE E PRONOSTICO

Cittadella Parma, quote e pronostico: padroni di casa favoriti secondo i dati offerti dai bookmakers. Snai quota l’1-X-2 2,10-3,25-3,65, con Under 2,5 e Over 2,5 (meno o più di tre reti in totale) rispettivamente a 1,70 e 2,00. Prevista una gara con diverse reti: la giocata Gol (entrambe le squadre a segno) è favorita sul No Gol, rispettivamente a 1,77 e 1,90. Una gara che sarà molto tattica, è vero, ma i valori offensivi delle due squadre potrebbero trascendere dalle statistiche delle ultime partite. Per questo motivo potrebbe risultare vincente la giocata Gol, attenzione però al possibile exploit dei ducali, che vogliono tornare alla vittoria dopo lo stop contro il Frosinone: le qualità della formazione di D’Aversa sono superiori rispetto ai granata.

