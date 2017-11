Cremonese Palermo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato-live

Cremonese Palermo, diretta dall'arbitro Abbattista, gara in programma oggi domenica 12 novembre 2017 alle ore 15.00, la sfida dello Stadio Giovanni Zini sarà valida per la quattordicesima giornata di Serie B 2017/2018. Scontro di alta classifica quello tra grigiorossi e rosanero, con gli ospiti situati al secondo posto a +1 sui lombardi. Reduce dai due pareggi contro Virtus Entella (in trasferta, 1-1) e Perugia (in casa, 3-3), la formazione di Attilio Tesser è riuscita ad espugnare lo stadio Zaccheria: vittoria per 2-3 contro il Foggia grazie ad una super rimonta; dopo il doppio vantaggio rossonero con Coletti (35’) e Beretta (38’), i grigiorossi hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Brighenti (40’), Mokulu (45’) e Piccolo (56’). Risultati inversi, invece, per il Palermo nelle ultime tre partite: dopo le vittorie contro Carpi (in trasferta, 1-3) e Virtus Entella (in casa, 2-0), i rosanero hanno ottenuto un pareggio per 2-2 contro il Pescara di Zdenek Zeman in trasferta. Un continuo botta e risposta: dopo il vantaggio biancazzurro con Capone (10’), reti di Chochev (15’) e Nestorovski (33’) per i siciliani, prima del definitivo 2-2 di Brugman all’inizio del secondo tempo (46’).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremonese Palermo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio sul canale 251, Sky Calcio 1 HD; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PALERMO

Attilio Tesser dovrebbe effettuare qualche cambio nell’undici titolare rispetto alla sfida contro il Foggia, vinta 2-3 con una prestazione di carattere. Il modulo sarà, ovviamente, il classico 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà il kosovaro Ujkani; in difesa difficile il recupero di Canini, in difficoltà fisiche, che potrebbe lasciare spazio a Marconi al centro della difesa al fianco dello spagnolo Pol Garcia; Almini e Renzetti sulle corsie esterne. Qualche dubbio anche a centrocampo per l’ex tecnico del Novara: in cabina di regia ci sarà Pesce, suo fedelissimo, mentre da valutare gli interpreti da mezzali: Cavion insidia i più esperti Arini e Croce; proprio quest’ultimo potrebbe finire in panchina. Sulla trequarti confermata la presenza di Antonio Piccolo, mentre in attacco Paulinho e Scappini invocano spazio dopo la panchina dello Zaccheria contro il Foggia: possibile staffetta con Brighenti e Mokulu.

Le ultime da Palermo, invece, riportano di un Bruno Tedino intenzionato a riproporre contro la Cremonese lo stesso undici che ha ottenuto il 2-2 in trasferta contro il Pescara. In porta confermato il giovane Posavec, con la linea di difesa a tre composta da Struna, Thiago Cionek e dal polacco Szyminski. Come possibile sorpresa, attenzione al ritorno dopo un lungo infortunio del serbo Slobodan Rajkovic. A centrocampo ci saranno Rispoli e il giovane Fiordilino sulle corsie esterne, con Jajalo in cabina di regia e Chochev e Murawski come mezzali. Difficile ipotizzare, infine, sorprese in attacco, con il tandem composto dal brasiliano Coronado e dal bomber Nestorovski intoccabile. La Gumina e Monachello, nonostante le grandi qualità, difficilmente impensieriranno l’ex Inter Zapresic, che non è stato convocato dalla sua Nazionale per potergli permettere di prendere parte alla trasferta di Cremona.

LA CHIAVE TATTICA

Attilio Tesser è riuscito a trasmettere, nel corso delle ultime due stagioni, le proprie idee di gioco alla Cremonese. Infatti, nonostante il passaggio dalla Lega Pro alla Serie B, i grigiorossi esprimono lo stile di gioco voluto dall’ex allenatore del Novara: aggressività, velocità e inserimente per le vie centrali. L’importante campagna acquisti estiva ha regalato al tecnico calciatori importanti per la categoria: da Croce a Mokulu, passando per Paulinho e il giovane Castrovilli. Il pericolo numero uno per il Palermo, comunque, resta Piccolo: l’ex Spezia è l’uomo più pericoloso tra i lombardi. Il Palermo, invece, dopo le difficoltà iniziali, ha trovato continuità di rendimento, con mister Tedino che è riuscito a sviluppare con successo i principi del suo caro 3-5-2. Coronado illumina la manovra offensiva, mentre Chochev e Murawski si stanno confermando tra gli interpreti più talentuosi della categoria. Il top player però resta Ilija Nestorovski: l’attaccante macedone, reduce da una buona annata, si sta confermando un attaccante fuori categoria.

QUOTE E PRONOSTICO

Cremonese Palermo, quote e pronostico: padroni di casa leggermente favoriti secondo i bookmakers. Snai offre l’1-X-2 a 2,40-3,20-3,00, con Under 2,5 e Over 2,5 (se verranno segnati meno o più di tre gol in totale) rispettivamente a 1,70 e 2,05. La giocata Gol (entrambe le squadre a segno) è invece favorita rispetto al No Gol: rispettivamente 1,77 e 1,90. Una gara complicata da pronosticare, con i grigiorossi sotto di un punto rispetto ai siciliani. I dati statistici sui gol sono in controtendenza: la Cremonese tra le mura amiche segna e subisce tanto (dodici gol fatti e otto subiti in sei partite), mentre il Palermo il contrario fuori casa (sei gol fatti e quattro subit in sei partite). Una giocata azzardata ma sostenuta dalle statistiche è l’X finale: la Cremonese ha pareggiato quattro partite su sei in casa, il Palermo ben cinque in trasferta.

