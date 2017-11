Cuneo Gavorrano/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Cuneo Gavorrano - LaPresse, imm. di repertorio

Cuneo Gavorrano, partita che sarà diretta dall’arbitro Daniele Paterna della selezione di Teramo, e il cui calcio di inizio è fissato per le ore 14:30 di oggi, si gioca per la 14^ giornata del campionato di Serie C, girone A. Sfida tra due squadre in una situazione sostanzialmente delicata, col Gavorrano che ormai da inizio campionato non riesce a risollevarsi dall'ultimo posto in classifica, anche se la formazione neopromossa dopo una lunga sfilza di sconfitte iniziali è riuscita a guadagnare almeno sei punti nelle ultime cinque partite (l'ultimo quello conquistato nel turno infrasettimanale in casa conto l'Arezzo), riuscendo così ad avvicinare il Prato ad un solo punto di distanza in classifica.

Il Cuneo ha al momento il doppio dei punti degli avversari di turno, dodici, e dopo le ultime sconfitte contro Livorno, Siena e Arzachena che avevano messo in discussione la posizione dell'allenatore Gardano, è riuscito a rialzare la testa ottenendo un'importantissima vittoria sul campo del Pontedera, un tre a zero firmato dalle reti di Gerbaudo, Zamparo e Dell'Agnello assolutamente fondamentale per evitare ai piemontesi di farsi risucchiare nelle zone basse della classifica del girone A del campionato di Serie C. La graduatoria resta corta e ricca di insidie, meglio non perdere troppo terreno anche se la rimonta del Gavorrano, che nei primi due mesi di campionato sembrava quasi destinato al ruolo di vittima sacrificale, dimostra come ci siano comunque ancora ampi margini di recupero nella rincorsa a tutti gli obiettivi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Cuneo Gavorrano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO GAVORRANO

Le probabili formazioni del match: il Cuneo giocherà con Stancampiano a difesa della porta, Quitadamo schierato in posizione di terzino destro e D'Ignazio in posizione di terzino sinistro, mentre Boni e Conrotto saranno i due difensori centrali. Terzetto di centrocampo formato da Rosso, Gerbaudo e Pellini, mentre Cristini avrà compiti da trequartista alle spalle di Dell'Agnello e Zamparo. Per il Gavorrano la trasferta piemontese sarà affrontata con Salvalaggio tra i pali, mentre nel terzetto difensivo mancherà per qualifica Salvadori, espulso per doppia ammonizione nel match interno contro l'Arezzo. I titolari in difesa saranno Borghini, Cretella e Matteo, mentre Gemignani avrà il compito di presidiare la fascia destra e Ropolo sarà invece impiegato come laterale mancino. A centrocampo spazio a Vitiello e Conti, mentre in attacco Lombardi, Malotti e Merini saranno i titolari nel tridente offensivo. Moduli confermati per i due allenatori, Gardano schiererà il Cuneo con il 4-3-1-2 e Favarin schiererà il Gavorrano con il 3-4-3.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse propongono quote molto equilibrate per il match in casa dei piemontesi, comunque moderatamente favoriti per il fattore campo con successo interno proposto a una quota di 2.25 da Bet365, mentre Bwin moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Betclic per 3.10 quanto scommesso sul successo esterno dei toscani. Per Bet365, over 2.5 quotato 2.37 e under 2.5 quotato 1.55.

