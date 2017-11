Diretta/ Slalom maschile Levi, streaming video e tv, orario e risultato live (Coppa del Mondo sci)

Diretta Slalom Maschile: info streaming video e tv, orario e risultato live della seconda prova della Coppa del Mondo di Sci 2017 a Levi, in Finlandia.

12 novembre 2017 Michela Colombo

Henrik Kristoffersen (LaPresse)

Dopo la prova femminile ora tocca agli uomini affrontare la prova di slalom speciale sulla pista di Levi nel secondo appuntamento della Coppa del Mondo di Sci 2017, oggi domenica 12 novembre 2017. Attenzione: sebbene sulla carta la prova in terra lappone sia la seconda in calendario, in realtà a Levi avrà affettivamente inizio la stagione 2017, dato che il gigante di Solden è stato cancellato per mal tempo e non recuperato. Dopo il buco austriaco di due settimane fa c’è chiaramente molta attesa per questo primo banco di prova tecnico per il campionato maschile e sono ovviamente tantissimi i protagonisti attesi, non ultimi i nostri azzurri. Andiamo quindi ora a vedere come sarà possibile seguire la giornata di gara sulla pista finlandese e come si svolgerà il programma ufficiale della prima prova di slalom maschile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV SLALOM MASCHILE: COME SEGUIRE LO SLALOM DI LEVI

Come per ogni prova della Coppa del Mondo di sci, anche la prima manche dello slalom maschile avrà inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è atteso per le ore 13.00. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che da tempo sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito www.raiplay.it, oppure riservata agli abbonati per quanto riguarda le app dedicate Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Finlandia tramite il portale www.fis-ski.com.

CARATTERISTICHE E PROTAGONISTI DELLO SLALOM SPECIALE

Sarà quindi a Levi con la prova tecnica dello slalom speciale che si darà il via ufficiale alla stagione 2017 della Coppa del Mondo e lo si farà sull’ottima neve finlandese accuratamente preparata e sistemata dai due tracciatori selezionati ovvero l’italiano Daniele Simoncelli e l’austriaco Marko Pfeifer. La pista selezionata è la stessa dove ieri sono scese le donne, ovvero la Levi black che dal 2006 ospita il campionato maschile di Coppa del Mondo: il tracciato è posto nel comprensorio di Kttila in Lapponia, una delle località sciistiche più amate e rinomate. Parlando invece dei favoriti per questo slalom speciale in programma oggi 12 novembre il nome che spicca è quello del norvegese Henrik Kristoffersen, che approfittando dell’assenza del detentore della coppa di specialità 2016 Marcel Hirscher, avrà l’opportunità unica di metter a segno punti pesantissimi per la graduatoria. Con il noregese ecco però che la lista dei contendenti si fa lunga e comprende senza dubbio il francese Alexis Pinturault come il tedesco Felix Neureuther. Non dimentichiamo ovviamente la compagine azzurra: a Levi si attende con trepidazione la prova di Manfred Moelgg, terzo nella coppa di specialità nello scorso, oltre che di Stefano Gross e di Giuliano Razzoli.

