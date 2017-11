Fed Cup 2017/ Diretta finale Bielorussia Usa streaming video e tv, orario 2^ giornata (oggi)

Diretta Fed Cup 2017, finale Bielorussia Stati Uniti streaming video SuperTennis: oggi domenica 12 novembre le tre partite della seconda giornata per assegnare il trofeo

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Bielorussia Stati Uniti, finale Fed Cup 2017 (Foto LaPresse)

Bielorussia Stati Uniti è la finale di Fed Cup 2017: oggi domenica 12 novembre siamo arrivati alla seconda e decisiva giornata per assegnare il titolo del principale torneo di tennis femminile riservato alle squadre nazionali. Siamo a Minsk, capitale bielorussa: alla Chizhovka Arena si gioca indoor su superficie dura e per la Bielorussia è una storica prima volta in finale di Fed Cup. Tradizione molto più forte per gli Usa, che per altro hanno dimostrato appena due mesi fa agli Us Open che almeno in campo femminile possono ancora dominare il tennis mondiale. La sfida dunque è affascinante, anche perché la prima giornata ci ha lasciato in eredità un pareggio per 1-1: tutto dunque si deciderà oggi a partire dalle ore 12.00 italiane, quando avrà inizio il singolare fra Aryna Sabalenka e Coco Vandeweghe, seguito dalla partita fra Aliaksandra Sasnovich e Sloane Stephens. Se si fosse a quel punto ancora in parità, si disputerà anche il doppio, per il quale i due capitani hanno indicato le coppie Lapko/Marozava e Riske/Rogers, anche se con la Fed Cup ancora in palio è praticamente certo che a qualche big verrà chiesto di scendere di nuovo in campo.

FINALE FED CUP 2017, DIRETTA STREAMING SU SUPERTENNIS

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

Bielorussia Stati Uniti, finale della Fed Cup 2017, sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis, il canale federale disponibile al numero 64 del telecomando e per gli abbonati anche sulla piattaforma satellitare Sky, che ha seguito tutte le fasi del torneo e che potrete seguire anche in diretta streaming video, visitando il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo che il portale ufficiale del torneo è www.fedcup.com; su Twitter l’account ufficiale è all’indirizzo @FedCup.

LA PRIMA GIORNATA

Abbiamo già accennato al fatto che dopo la prima giornata Bielorussia e Usa sono sul pareggio (1-1). Una situazione forse sorprendente, considerando che le padrone di casa senza Viktoria Azarenka non godevano certo di una grande considerazione dovendo affrontare giocatrici di primissimo piano, su tutte Sloane Stephens che soli due mesi fa ha vinto gli Us Open. Ebbene, proprio l’afroamericana ha “tradito” gli Stati Uniti perdendo a sorpresa contro Aryna Sabalenka, autore di una di quelle imprese che da sempre fanno la storia della Fed Cup e del suo corrispettivo maschile, la Coppa Davis. Bielorussia comunque da non sottovalutare, perché anche quarti e semifinali erano stati affrontati senza Azarenka dalle ex sovietiche, che sono comunque riuscite a giungere alla finale. Esito comunque non scontato, con una domenica che sarà subito aperta dalla sfida fra le due vincitrici di ieri, visto che Sabalenka affronterà Coco Vandeweghe, che invece aveva portato agli Usa il primo punto battendo Sasnovich. Una partita che potrebbe indirizzare l’intera finale, che in ogni caso si chiuderà con un epilogo a suo modo storico: la prima volta della Bielorussia farebbe naturalmente sensazione, ma bisogna ricordare che pure gli Stati Uniti sono a digiuno dall’ormai lontano 2000, dopo avere dominato l’albo d’oro nel ventesimo secolo.

