Francavilla-Akragas/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

12 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Virtus Francavilla-Akragas, LaPresse

Virtus Francavilla-Akragas, diretta dall'arbitro Giampaolo Mantelli della sezione di Brescia, domenica 12 novembre 2017 alle ore 16.30, sarà uno dei posticipi domenicali del programma della quattordicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Match da tenere d'occhio per la classifica, sia per una Virtus Francavilla che resta sesta in classifica a quota diciannove punti, ambiziosa in chiave play off, sia per un Akragas che dopo quattro sconfitte consecutive ha visto aprirsi una crisi che più che fondamenti tecnici sembra avere cause societarie, visti i tanti problemi affrontati dal club, costretto peraltro a giocare lontano da Agrigento le partite casalinghe per la non disponibilità dello stadio Esseneto. Nel turno infrasettimanale il Francavilla ha confermato la propria solidità, sotto a fine primo tempo su un campo difficile come quello della Juve Stabia, ha saputo reagire grazie ad un autogol di Bachini nella ripresa, che ha permesso ai pugliesi di ottenere un altro punto prezioso dando continuità alla vittoria interna sul Catanzaro.

L'Akragas a Siracusa ha invece dato via libera al Cosenza in un già importante scontro diretto per la salvezza, con i silani che hanno staccato ora di tre punti gli agrigentini affrontati a quota nove, a pari punti. La squadra di Di Napoli è al momento ultima in classifica in coabitazione con Andria e Casertana, ma è la tendenza a preoccupare i tifosi siciliani, visto che l'Akragas nelle ultime sette partite non è andato oltre due pareggi contro Bisceglie e Lecce: serve una reazione per non vivere un campionato costantemente a fondo classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA-AKRAGAS

La partita non sarà visibile in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sarà però possibile seguire in diretta streaming video via internet l'incontro, abbonandosi al sito elevensports.it, o registrandosi e acquistando il match sul portale come singolo evento.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste saranno le probabili formazioni dell'incontro: la Virtus Francavilla scenderà in campo con il portiere Albertazzi dietro una difesa a tre in cui saranno schierati titolari Pino, Prestia e Maccarone. Terzetto centrale di centrocampo con Folorunsho, Biason e Sicurella impiegati dal primo minuto, mentre Di Nicola sulla fascia destra e Agostinone sulla fascia sinistra giocheranno come laterali. In attacco, spazio alla coppia Ayina-Saraniti. Risponderà l'Akragas schierando una difesa a tre composta da Mileto, Pisani e Danese davanti all'estremo difensore Vono. Leonardo, Carrotta e Longo giocheranno al centro della mediana, l'esterno destro di centrocampo sarà Navas e l'esterno sinistro sarà Russo, mentre in attacco giocheranno in coppia Salvemini e l'albanese Gjuci.

LA CHIAVE TATTICA

Le due formazioni si affronteranno con moduli speculari, 3-5-2 per la formazione pugliese allenata da D'Agostino e per l'allenatore dell'Akragas, Di Napoli. Le due formazioni si sono affrontate l'anno scorso in campionato, il 4 febbraio 2017 i pugliesi hanno vinto due a zero in casa, Abate e Pastore firmarono il successo nel secondo tempo. L'Akragas invece ha vinto il precedente casalingo del 18 settembre 2016, due a uno con reti di Zanini e Gomez e gol di Nzola, non utile però per fare punti per gli ospiti.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote nettamente a favore della Virtus Francavilla, con i bookmaker che quotano 1.78 con Betclic la possibilità dell'affermazione interna, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 3.30 da Bwin e il successo esterno 4.50 da Bet365. Quest'ultima agenzia di scommesse propone a 2.35 l'over 2.5 e a una quota di 1.57 l'under 2.5.

