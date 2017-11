Ghana Egitto/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ghana Egitto: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone E delle qualificazioni Mondiali 2018 (CAF, girone E)

12 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Ghana Egitto, qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Ghana Egitto è in programma alle ore 16:30 italiane di domenica 12 novembre, presso il New Cape Coast Stadium: ultimo impegno per le due nazionali nel girone E delle qualificazioni Mondiali 2018, ma è un partita ininfluente ai fini dell’accesso alla fase finale di Coppa del Mondo. Il destino si è infatti compiuto il mese scorso ad Alessandria d’Egitto, con un turno di anticipo: i Faraoni hanno battuto il Congo sul filo di lana e, grazie al clamoroso pareggio del Ghana in Uganda, hanno già strappato il pass per i Mondiali che non giocano dal 1990 (in Italia). Il Ghana, per contro, chiude una striscia che durava da tre edizioni.

Ghana Egitto non è una delle partite trasmesse in diretta tv per le qualificazioni Mondiali: non sarà dunque a disposizione una diretta streaming video per seguire questa partita, ma per avere informazioni utili sul match potete consultare gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui loro social network, in particolare Facebook e Twitter, oltre che ovviamente il sito della Federazione Internazionale che trovate all’indirizzo www.fifa.com.

Il dramma che si è vissuto lo scorso mese è stato reale: Egitto avanti con Mohamed Salah e ripreso a due minuti dal termine dal Congo (con Bouka Moutou). Dovendo giocare in Ghana, ai Faraoni il pareggio sarebbe potuto non bastare: a Cape Coast sarebbe servito un punto. Invece al 95’ ecco il rigore di Salah (quattro gol in questo girone di qualificazione) e l’accesso alla fase finale di Coppa del Mondo, che fa seguito alla finale di Coppa d’Africa persa lo scorso inverno contro il Camerun. L’Egitto, che aveva vinto per tre edizioni consecutive il torneo continentale, aveva avuto anni di smarrimento e cattivi risultati ma questa volta sembra essere rinato. Si chiude invece l’epoca d’oro del Ghana, almeno per adesso: le Black Star, che hanno esaurito il grande ciclo della generazione d’oro e stanno provando a ricostruire, ma per la prima volta dal 2006 non giocheranno i Mondiali, che hanno onorato fino ad arrivare ad un passo dalla semifinale (sarebbe stata la prima africana di sempre). Il contesto di questa partita è dunque “leggero” nel senso che in palio non c’è nulla, ma si tratta di due nazionali di grande valore e dunque potrebbe venir fuori una partita molto interessante.

Il Ghana è eliminato ma ci tiene a fare bella figura: per questo motivo in campo potrebbe comunque esserci la formazione migliore. Tra i convocati figura anche Donsah, che potrebbe prendere il posto di Duncan nella linea mediana al fianco di Ebenezer Ofori; in difesa invece giocano Opare e Lumor sugli esterni, con la coppia centrale formata da Amartey (che dovrebbe avere la fascia di capitano) e Opoku. In porta gioca Richard Ofori, che dovrebbe avere la meglio su Addo; attenzione alla linea dei trequartisti, con l’ex Anderlecht Acheampong che parte della corsia sinistra ed è sempre più leader della nazionale. Dall’altra parte Twumasi, che sta giocando - da protagonista - i gironi di Europa League con l’Astana potrebbe avere la meglio su Sarfo che è stato titolare il mese scorso in Uganda, a fare il trequartista centrale potrebbe essere Thomas Partey, centrocampista dell’Atletico Madrid che Diego Simeone ha fatto maturare e che con le Black Star può avanzare la sua posizione. In avanti Richmond Boakye, che si sta rilanciando nella Stella Rossa ed è favorito su Dwamena.

Verosimilmente l’Egitto, avendo centrato il grande obiettivo, potrebbe far riposare alcuni dei suoi titolarissimi: Salah per esempio può finire in panchina, anche se è allettante l’idea di aumentare il numero di gol segnati nel girone. Con lui fuori, potrebbe essere Zakaria a occupare lo spot di esterno destro sulla linea dei trequartisti, mentre a sinistra Sobhi e Kharaba si contendono una maglia. In posizione centrale potrebbe ancora partire Gomaa, mentre Amr Gamal è in ballottaggio con Ahmed Hassan per il ruolo di prima punta. In mezzo al campo potremmo comunque vedere Elneny al fianco di Hamed, in alternativa c’è Sam Morsy; reparto arretrato con l’ex Fiorentina Hegazy e Rabia a fare i centrali, mentre Amhed Fathi e Mohamed Abdelshafi dovrebbero essere i terzini. Curiosità per il portiere: il quarantaquattrenne El Hadary, quasi un eroe nazionale e ovviamente candidato alla maglia da titolare nella fase finale dei Mondiali, potrebbe lasciare spazio a El Shenawy, al momento il suo erede.

Il Ghana è favorito, almeno secondo le quote che l’agenzia di scommesse William Hill ha fornito: il segno 1 per la vittoria delle Black Stars vale 2,20 mentre l’affermazione dell’Egitto, identificata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare 3,30 volte la somma messa sul piatto. Molto simile la quota per il pareggio, segno X: siamo infatti a 3,00 volte la cifra investita.

