Grecia Croazia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Grecia Croazia info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In programma questa sera la gara di ritorno fra i padroni di casa greci e i croati

12 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Modric, capitano Croazia - LaPresse

Si giocherà questa sera Grecia Croazia. Dalle ore 20:45 presso lo stadio Karaisakis al Pireo, la sfida fra la nazionale di calcio greca e quella croata. Una gara che sembra già segnata visto che pochi giorni fa i croati hanno battuto in casa gli ellenici con il risultato di quattro a uno, match a senso unico, e difficilmente verrà ribaltato questo score. Ad andare in gol giovedì sera ci hanno pensato Modric su rigore, quindi il milanista Kalinic, l’interista Perisic e Kramaric, mentre per i greci rete di una vecchia conoscenza del calcio italiano, leggasi Sokratis, difensore centrale del Borussia di Dortmund. Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni del match.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La sfida Grecia Croazia valevole per i playoff dei mondiali sarà visibile in diretta tv, ma solo a pagamento, precisamente sui due canali di Sky Sport, Sport Mix e Calcio 1. L’evento sarà inoltre come al solito fruibile in diretta streaming grazie all’applicazione dedicata Sky Go, attraverso il proprio personal computer, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI DI GRECIA-CROAZIA

Partiamo dall’undici che dovrebbe schierare il commissario tecnico della Grecia, il tedesco Michael Skibbe, per questo ultimo disperato tentativo di strappare il pass per i Mondiali. Probabile 4-2-3-1 con il bomber Mitroglou punta centrale, mentre alle sue spalle agirà il numero 10 Fortounis nella classica posizione di trequartista, affiancato a destra da Zeca, e a sinistra da Stafylidis. A centrocampo, linea mediana presieduta dalla coppia composta da Tziolis e Samaris, a schermo della retroguardia che sarà invece occupata da capitan Sokratis, affiancato da Papadopoulos. Sulle due corsie avremo invece Maniatis a destra con Tzavellas a fare su e già sulla corsia mancina. In porta andrà il solito Karnezis, di proprietà dell’Udinese ma in prestito al Watford. Assente il centrale di difesa della Roma, Manolas, nonché il mediano di centrocampo Samaris, entrambi infortunati.

Diamo quindi uno sguardo alla probabile formazione della Croazia di Zlatko Dalic, che dovrebbe riproporsi in Grecia con lo stesso undici vittorioso giovedì sera. Il modulo sarà lo stesso degli avversari, il 4-2-3-1, con Subasic del Monaco a curare la porta, l’ex Sassuolo Vrsaljko sulla fascia di destra, con Strinic della Sampdoria sulla corsia mancina; in mezzo, la coppia di centrali composta da Lovren e Vida. A centrocampo linea mediana di tutto rispetto formata dal calciatore del Barcellona Rakitic, con l’interista Brozovic come spalla. Infine l’attacco, di qualità assoluta: il capitano Modric sarà il trequartista alle spalle del milanista Kalinic, mentre sulle due fasce avremo Kramaric a destra (giocatore dell’Hoffenheim), con il nerazzurro Perisic invece a sinistra. Non si registrano assenze importanti per squalifica o infortuni in casa croata.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere le quote relative alla sfida fra Grecia e Croazia in programma questa sera. La Snai, nota agenzia di scommesse italiana, considera i croati nuovamente favoriti, con il segno 2 quotato 2.20, mentre il successo interno degli ellenici paga 3.30 volte la nostra puntata. La stessa quota è stata infine assegnata al segno X, il pareggio fra le due nazionali.

