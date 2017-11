Lucchese Alessandria/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lucchese Alessandria: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 14^ giornata del girone A di Serie C

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Lucchese Alessandria (LaPresse - immagine di repertorio)

Lucchese Alessandria sarà diretta dall’arbitro Stefano Lorenzin della sezione di Castelfranco Veneto, accompagnato dai guardalinee Alberto Zampese della sezione di Bassano Del Grappa e Federico Pollo-Grillo della sezione di Pordenone. Il fischio d'inizio della contesa per la 14^ giornata del girone A di Serie C è previsto per domenica 12 novembre alle ore 16.30. La Lucchese, dopo la sconfitta contro il Gavorrano del 22 ottobre, ha ottenuto tre risultati utili di fila, vincendo in casa contro la Carrarese e pareggiando con Viterbese e Prato. La squadra al momento staziona in zona play-off, e ha bisogno di punti per confermarsi in tale posizione, precisamente al decimo posto in graduatoria. L'Alessandria invece si trova nelle parti meno nobili della classifica, e fuori casa non è ancora riuscita a vincere una sfida, ottenendo sei pareggi e una sconfitta. Complessivamente i grigi hanno vinto solo due volte, ma per loro fortuna sono riusciti a riprendersi nell'ultimo turno, battendo in maniera larga l'Olbia fra le mura amiche. Tre punti in palio indispensabili per le due compagini, anche se per motivi differenti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Lucchese Alessandria non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE ALESSANDRIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni che scenderanno in campo, partiamo con l'analisi della squadra di casa. La Lucchese di mister Giovanni Lopez utilizzerà il modulo 5-4-1, che in proiezione offensiva può trasformarsi in un 3-6-1 con l'avanzamento degli esterni di difesa. In porta giocherà Albertoni, sostenuto dal folto muro difensivo composto dal terzino destro Cecchini, dal primo difensore centrale Espeche, dal secondo difensore centrale Magli, dal terzo difensore centrale Maini e dal terzino sinistro Nolé. A centrocampo i due mediani di rottura saranno Damiani e Arrigoni, mentre sulla fascia destra si posizionerà Fanucchi e sulla fascia sinistra Merlonghi. Il ruolo di unica punta centrale verrà interpretato da De Vena. L'Alessandria del tecnico Cristian Stellini invece utilizzerà il modulo di gioco 4-4-2, schierando in porta l'estremo difensore Agazzi. In difesa ci saranno i terzini Celjak e Casasola e i difensori centrali Gozzi e Giosa; a centrocampo i mediani saranno Ranieri e Cazzola, mentre gli uomini di fascia saranno Marconi e Gonzalez, entrambi a segno nel turno infrasettimanale.

PRONOSTICO E QUOTE

Le due squadre vengono da risultati positivi e sicuramente vorranno proseguire la scia. Stando agli schieramenti proposti, l'Alessandria dovrebbe esercitare una maggior propensione offensiva, schiacciando la Lucchese nella sua area di rigore. Due attaccanti come Marconi e Gonzalez non sono facili da contenere, per questo motivo il tecnico Lopez ha pensato di schierare una difesa a cinque, per avere sempre raddoppi di marcatura sui due centravanti avversari e non rischiare di lasciare buchi difensivi che potrebbero rivelarsi letali per i suoi ragazzi. Andiamo a dare un veloce sguardo alle quote del match; secondo Bet365 la favorita è la Lucchese, data a quota 2.29. Il risultato di pareggio pagherebbe 3.20 e la vittoria esterna dell'Alessandria 2.87.

