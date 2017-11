Mestre Renate/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Mestre Renate: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 14^ giornata del girone B di Serie C

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Mestre Renate (LaPresse - repertorio)

Mestre Renate, diretta dall’arbitro Matteo Proietti della sezione di Terni, si gioca oggi, domenica 12 novembre, con calcio di inizio fissato per le ore 14:30. Il match è valido per la 14^ giornata del campionato di Serie C, girone B. Una sfida molto interessante ed importante per quanto riguarda la lotta ai play off e magari alla promozione diretta nel campionato di Serie B. Infatti, in questo momento il Mestre si trova al secondo posto della graduatoria con 22 punti ottenuti con sei vittorie, quattro pareggi ed una sconfitta. Bene sta facendo anche il Mestre che si trova al nono posto della graduatoria a quota 17 punti conquistati però in 12 gare (4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Lo stato di forma sembra essere migliore quello del Renate anche se nelle ultime giornate ha pareggiato qualche incontro di troppo perdendo la testa della classifica ad appannaggio del Padova. In casa il Mestre ha perso soltanto una volta in sette gare mentre il Renate in trasferta resta la migliore formazione del torneo con 11 ottenuti in cinque gare giocate. Insomma, ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara molto combattuta ed emozionante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Mestre Renate non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI MESTRE RENATE

Il Mestre si dovrebbe presentare sul terreno di gioco con un schieramento basato sul modulo 3-4-3 con Favaro tra i pali mentre la difesa a tre sarà composta da Gritti sul centro destra, Perna nel centro e sulla sinistra Politti. A centrocampo dovrebbe esserci Rubbo e Zecchin nel mezzo per far girare la palla ed offrire protezione alla stessa difesa, sulla destra Lavagnoli anche se c’è da considerare la possibile candidatura di Kirwan, sulla sinistra c’è ballottaggio tra Fabbri e Bonaldi. In avanti confermato Neto nel mezzo dell’attacco anche perché reduce dal gol messo a segno nel turno infrasettimanale, Beccaro sul fronte offensive di sinistra e Sottovia sulla destra.

Il Renate dovrebbe invece rispondere con un 4-3-3 con Di Gregorio a difendere i pali. Nella difesa quasi certo l’utilizzo di Malgrati a centro con al fianco Teso mentre nel ruolo di terzino destro ci dovrebbe essere Anghileri e sull’altro lato Vannucci. A centrocampo nel mezzo Pavan con Palma come mezzala di sinistra che pare essere in vantaggio nei confronti di Mattioli ed uno tra Simonetti e De Micheli sul fronte opposto. Nel tridente difensivo appiedato Ungaro dal giudice sportivo per il doppio giallo subito nel match di questo mercoledì contro il Vicenza, al suo posto dovrebbe giocare Antezza con Gomez a fungere sempre da punta centrale e Lunetta ad agire sulla corsia di sinistra.

CHIAVE TATTICA

Tatticamente questo è probabilmente l’incontro più interessante dell’intera giornata tra due squadre che stanno facendo molto bene. Il Mestre proverà a fare la partita sfruttando il vantaggio di giocare in casa ma il Renate ha dimostrato di sapere stare con grande equilibrio in campo. Per gli ospiti l’arma vincente potrebbe essere il gioco sulle corsie laterali mentre il Mestre proverà maggiormente a sfonderà nel mezzo.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le principali agenzie di scommesse operanti sul territorio italiano tra cui EuroBet, c’è da attendersi un match piuttosto equilibrato con meno di 3 gol complessivi. Nello specifico parte leggermente favorito il Mestre la cui vittoria permettere di moltiplicare l’importo giocato per una quota di 2,40 contro il 3,05 previsto per il pareggio ed il 2,95 a cui si avrebbe diritto in caso di successo del Renate. Per quanto concerne il computo reti, l’evento Under 2,5 è stato fissato ad una quota pari a 1,60 mentre l’Over 2,5 è salito a 2,20.

© Riproduzione Riservata.