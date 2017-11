Monza Livorno/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monza Livorno: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 14^ giornata del girone A di Serie C

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Monza Livorno - LaPresse

Monza Livorno, partita che sarà diretta dall’arbitro Matteo Marchetti e il cui calcio di inizio è fissato per le ore 16:30 di oggi, si gioca per la 14^ giornata del campionato di Serie C, girone A. Sfida molto interessante tra un Monza che nel turno infrasettimanale di campionato ha di fatto fallito quello che poteva essere il salto di qualità verso le zone nobili della classifica, andando a perdere di misura in difficile ma sulla carta alla portata match sul campo della Pro Piacenza. E' vero che fino all'ultimo minuto i brianzoli, cogliendo una traversa, hanno avuto l'opportunità di fare risultato, ma la prestazione nel complesso non è stata troppo brillante, con i lombardi che hanno probabilmente pagato la fatica del doppio impegno settimanale.

Decisamente più attrezzata per ambire a certi livelli sembra la capolista Livorno, che ha infilato la quinta vittoria consecutiva, la nona nelle ultime dieci partite disputate in campionato, rifilando un rotondo tre a zero ad una Viterbese comunque capace di restare in partita fino all'ultimo quarto d'ora di gara. Una flessione nel secondo tempo di cui il tecnico dei labronici Andrea Sottil dovrà sicuramente tenere conto, ma dopo il vantaggio realizzato dal francese Doumbia nel primo tempo con un pregevole colpo di tacco, passata la paura il Livorno ha dilagato con le reti messe a segno da Luci e Morelli, restando sempre più saldo in testa alla classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Monza Livorno non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA LIVORNO

Allo stadio Brianteo di Monza si confronteranno queste probabili formazioni: i padroni di casa affronteranno il match con Liverani in porta, Trainotti sull'out difensivo di destra e Tentardini sull'out difensivo di sinistra, mentre Caverzasi e Riva saranno i due centrali della retroguardia. Linea a quattro anche a centrocampo per i biancorossi, composta dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Gasparri, Guidetti, Palesi e D'Errico. In attacco, confermato il tandem composto da Cori e da Cogliati.

Risponderà il Livorno con Pulidori in porta, Pedrelli schierato in posizione di terzino destro e Franco in posizione di terzino sinistro, mentre Gasbarro e Pirrello saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Luci e a Bruno come playmaker arretrati, mentre Valiani, Maiorino ed il francese Doumbia saranno impiegati come incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Vantaggiato. Il confronto tattico tra il mister del Monza, Marco Zaffaroni, e quello del Livorno, Andrea Sottil, vedrà il primo schierare la squadra con il 4-4-2 ed il secondo con il 4-2-3-1.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per Monza Livorno pendono a favore della capolista, con Betclic che propone a 2.05 la quota per il successo esterno dei labronici, mentre Bwin alza fino a 3.30 la quota per l'affermazione interna dei brianzoli e Bet365 offre a 3.25 la quota per l'eventuale pareggio. Quest'ultima agenzia di scommesse quota 2.20 l'over 2.5 e 1.64 l'under 2.5.

