Perugia Soligorsk/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League volley uomini)

Diretta Perugia Soligorsk: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley maschile valida come ritorno del 3^ turno di Champions League.

12 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Perugia Soligorsk (Da Facebook ufficiale)

Perugia Soligorsk, diretta dagli arbitri Mario Bernaola e Koen Luts, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 12 novembre alle ore 18.00 presso il Pala Evangelisti e valida quale ritorno del terzo turno preliminare della Champions League 2017-2018. Dopo il 3-1 guadagnato in terra bielorussa, la compagine di Lorenzo Bernardi torna in campo e lo fa di fronte al sempre caloroso pubblico di casa per chiudere con un successo la qualificazione al tabellone della massima competizione per club sul continente. In palio oggi oggi infatti c'è un pass per la fase a gironi e ai black devils bastano appena due parziali vinti: missione possibile per Zaytsev e compagni ma solo se gli umbri non perderanno la concertazione come fatto nell’avvio della partita di andata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita di Champions League tra Perugia e Soligorsk sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma di Sky: alle ore 18.00 appuntamento su Fox Sport HD al numero 204 del telecomando. La partita di volley maschile sarà visibile anche in diretta streaming video tramite l’app Sky Go, riservata però ai soli abbonati al servizio.

QUI PERUGIA

Dopo una trasferta complicata, la prima sul continente, Perugia torna con un sospiro di sollievo, tra le braccia del suo pubblico al Palaevangelisti, sempre determinante. Trovata, pur con quella incertezza la vittorie, la compagine umbra non dovrebbe aver problemi a chiudere il capitolo qualificazione, specialmente ora che i giocatori di Bernardi hanno ben chiaro il tipo di avversario che si troveranno di fronte, molto abile e molto concentrato in ogni fase della partita. Per affrontare quindi senza patemi la partita di ritorno però Perugia dovrebbe dimenticare che le bastano appena due set per trovare il successo e mettere in campo quella concertazione e quella potenza di gioco che ha contraddistinto fin qui questo splendido inizio di stagione umbro. La posta in gioco dopo tutto è alta (si rientra così nelle migliori 20 squadre di Europa) e il pubblico del Palaevangelisti merita di vedere ciò che di meglio ha offrire la rosa dei Black Devils.

QUI SOLIGORSK

Si annuncia senza dubbio un match difficile per lo Shakhtior Soligorsk: in casa propria Perugia infatti difficilmente cadrà nello stesso errore di sottovalutare l’avversario, e per i bielorussi trovare una vittoria che gli permetta di accedere al prossimo turno pare davvero un sogno. Benchè il risultato al Pala Evangelisti potrebbe venir già deciso va comunque dato onore alla prova messa in campo e che vedremo stasera da parte dei ragazzi di Beskha, bravissimi a sfruttare i (pochi ) punti deboli degli umbri. Dalla loro hanno sicuramente un maggior ordine di gioco e una grande motivazione, oltre che un buon approccio alla partita fin dalle sue prime battute: pare però avevo difficile che stasera gli umbri concedano ai bielorussi quegli spazi visti nella partita di andata.

