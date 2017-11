Piacenza Carrarese/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Piacenza Carrarese: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 14^ giornata del girone A di Serie C

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Piacenza Carrarese - LaPresse

Piacenza Carrarese, partita diretta dall’arbitro Ermanno Felicianni della sezione di Teramo, coadiuvato dai guardalinee Roberto Avalos della sezione di Legnano e Andrea Bologna della sezione di Mantova, si giocherà oggi domenica 12 novembre alle ore 14.30 nella 14^ giornata del girone A del campionato di Serie C allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza. La squadra emiliana nell'ultimo turno ha perso in maniera rocambolesca contro la Giana Erminio, patendo la quinta sconfitta in campionato; tuttavia gli emiliani sono rimasti in zona play-off, precisamente al nono posto della graduatoria e si presentano alla sfida con l'obiettivo di operare il sorpasso in classifica. Difatti la Carrarese si trova al settimo posto, e ha solo due punti in più rispetto ai lupi. Nel turno infrasettimanale i marmiferi hanno perso in casa nel derby contro il Pisa, dopo essere stati in vantaggio di due reti. Dal canto loro giallo-azzurri non possono permettersi un ulteriore passo falso, per impedire appunto che i diretti avversari li sorpassino nell'iridata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Piacenza Carrarese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA CARRARESE

Andiamo ora ad analizzare dettagliatamente le probabili formazioni che scenderanno sul terreno di gioco fin dal primo minuto. Il Piacenza di mister Arnaldo Franzini avrà grossi problemi in difesa, visto che nel turno precedente sono stati espulsi i due difensori centrali titolari, Pergreffi e Bini. Per sostituirli il tecnico dovrebbe ricorrere a Bertoncini e Silva, mentre l'estremo difensore sarà Fumagalli e i due terzini saranno Mora a destra e Masciangelo a sinistra. A centrocampo si schiererà come mediano Della Latta, mentre le due mezzali saranno Morosini e Segre. A completare l'undici titolare ci saranno i tre attaccanti, l'esterno destro Nobile, l'esterno sinistro Scaccabarozzo e la punta centrale Zecca.

La Carrarese del tecnico Silvio Baldini risponderà con un classico 4-4-2. Gli interpreti arretrati della compagine giallo-azzurra saranno l'estremo difensore Moschin, il terzino destro Tentoni, il primo difensore centrale Cason, il secondo difensore centrale Benedetti e il terzino sinistro Possenti. A centrocampo giocheranno i due mediani d'interdizione Agyei e Cardoselli e i due uomini di fascia, Vassallo a destra e Tavano a sinistra. Infine in attacco le due punte centrali Biasci e Coralli, che dovranno approfittare di tutte le occasioni concesse dagli avversari.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo l'agenzia di scommesse Bet365 la squadra favorita per la vittoria è il Piacenza padrone di casa, visto che il segno 1 è dato a quota 2.14, mentre curiosamente sia il pareggio (segno X) sia la vittoria esterna della Carrarese (segno 2) permetterebbero di vincere 3.20 volte l'importo.

