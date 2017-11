Pisa Giana/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Pisa Giana (LaPresse)

Pisa Giana Erminio, partita diretta dall’arbitro Giacomo Camplone e il cui calcio di inizio è fissato per le ore 16:30 di oggi, si gioca per la 14^ giornata del campionato di Serie C, girone A allo stadio Romeo Anconetani. Il Pisa è reduce da una vittoria in rimonta ottenuta in turno infrasettimanale sul campo della Carrarese, in una partita al limite del rocambolesco. I neroazzurri, infatti, erano andati sotto per 2-0 prima della grande rimonta. Un risultato che permette agli uomini di Pazienza di portarsi al terzo posto in classifica. Ricordiamo che il 19 ottobre era stato esonerato l'esperto tecnico Carmine Gautieri. La società, la cui fatidica decisione era nell'aria da settimane, ha deciso per la promozione dalla Berretti del giovanissimo Michele Pazienza, che diventa così il tecnico più giovane dei nostri campionati professionistici.

L'avversario di questo turno per il Pisa è la Giana Erminio, formazione invece reduce da un importante quanto sofferto successo casalingo nel match contro il Piacenza nella gara di mercoledì. I lombardi, infatti, dopo essere passati in svantaggio e aver rimontato due volte fino al 3-2 a favore, avevano subito la rete di Pederzoli su rigore che sembrava aver incanalato il match verso il 3-3. Nel finale, però, fra vibranti proteste ed un clima sempre più acceso, l'esperto bomber Bruno ha trovato la zampata giusta e regalato 3 punti importanti ai suoi, tanto per il morale che per la classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pisa Giana non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PISA GIANA

Passando all'analisi delle probabili formazioni del match, il tecnico di casa Pazienza potrebbe effettuare alcune modifiche rispetto all'11 sceso in campo a Carrara e fare un po' di giusto turn-over. Nel consueto 4-3-3 spazio allora a Petkovic in porta, da sinistra verso destra Filippini, Ingrosso, Sabotic e Birindelli in difesa. A centrocampo Maltese sostituisce Gucher al fianco di De Vitis e Di Quinzio. In attacco torna titolare al centro Eusepi, supportato da Peralta e Masucci. Probabile riposo dall'inizio per Negro.

Dall'altra parte Albè prepara per la Giana Erminio un 4-4-2 con Taliento in porta, Foglio e Perico terzini, Montesano e Bonalumi centrali. A centrocampo Marotta e Degeri saranno i due interni, con Pinto e Chiariello sugli esterni. In avanti spazio a Perna accanto all'inamovibile Bruno. Fra Pisa e Giana Erminio si prevede un incontro acceso e ricco di occasioni; si fronteggiano, infatti, due gare che nelle ultime 5 hanno subito ma anche realizzato tanto, alimentando lo score personale dei propri attaccanti. Nelle fila dei lombardi, in particolare, si segnalano i 7 gol in 11 gare di Salvatore Bruno, 38 anni per lui.

PRONOSTICO E QUOTE

Per concludere la nostra presentazione di Pisa Giana Erminio, eccovi qui di seguito le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive SNAI per questa partita: il segno 1 della vittoria del Pisa è quotato a 1,60, il segno 2 per un colpaccio della Giana a 5,50 e infine il pareggio (segno X) è dato a 3,50.

