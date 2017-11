Pordenone Padova/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Pordenone Padova - LaPresse

Pordenone Padova, partita che sarà diretta dall’arbitro Pierantonio Perotti della sezione di Legnano, si gioca oggi, domenica 12 novembre, con calcio di inizio fissato per le ore 18:30 per la 14^ giornata del campionato di Serie C, girone B. Si sfidano due compagini che stanno facendo molto bene in questo scorcio di stagione. In questo momento il Pordenone, anche in virtù delle due sconfitte subite negli ultimi due turni, si trova al terzo posto della classifica a quota 21 punti ottenuti in 13 gare giocate. Meglio ha fatto il Padova che è primo con 23 punti messi da parte in sole 11 gare. Da segnalare che il Pordenone non vince da ben cinque giornate, permettendo proprio al Padova che invece ha ottenuto 10 punti nelle ultime cinque giornate ed allo stesso Renate di effettuare il sorpasso in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pordenone Padova non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE PADOVA

Il Pordenone dovrebbe sistemarsi sul terreno di gioco con il classico schieramento ad albero di Natale con Perilli tra i pali, una linea difensiva che si andrebbe a comporre con Parodi nel ruolo di terzino destro, De Agostini nel mezzo al fianco di Bassoli e Pellegrini come terzino di sinistra. A centrocampo nel ruolo di play basso Lulli con ai lati Danza e Nunzella mentre più alti ci saranno Ciurria che dovrebbe essere preferito a Formiconi e Raffini in vantaggio rispetto a Magnaghi. Per il ruolo di prima punta non ci dovrebbero essere dubbi sull’utilizzo dello spagnolo Miguel Angel.

Il Padova invece dovrebbe disporsi con un 4-3-1-2 nel quale ci saranno Bindi in porta, una linea difensiva composta da Madonna come terzino destro, Trevisan e Cappelletti nel mezzo con Contessa ad agire nel ruolo di esterno destro basso. A centrocampo uno tra Mandorlini e Pinzi con Belingheri come interno di sinistra ed uno tra Serena e De Risio come interno di destra. In avanti la coppia gol composta da Guidone, reduce dalla doppietta rifilata al Mestre in settimana, e Capello con alle spalle nel ruolo di trequartista Marcandella che al momento appare favorito rispetto a Cisco.

CHIAVE TATTICA

Sarà presumibilmente una gara molto tattica come del resto succede spesso negli scontri diretti ed in particolare con il Pordenone che proverà a prendere il controllo delle operazioni a metà campo mentre possibile pensare ad un Padova che possa agire maggiormente in ripartenza.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante la sconfitta subita nel turno infrasettimanale, per le agenzie di scommesse operanti in Italia tra cui EuroBet, il Pordenone parte favorito in questa super sfida. Infatti, l’evento 1 è stato quotato a 2,35 contro un pareggio che si aggira intorno al 3.10 e mentre l’eventuale successo esterno del Padova darebbe diritto ad una quota di 3,00. Incertezza anche sul numero di gol che verranno realizzati con l’Under 2,5 fissato a 1,72 mentre l’Over 2,5 è a 2,00.

