Prato Arzachena/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Prato Arzachena: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 14^ giornata del girone A di Serie C

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Prato Arzachena - LaPresse, imm. di repertorio

Prato Arzachena, partita che sarà diretta dall’arbitro Marco Rossetti dalla sezione di Ancona, oggi si gioca con calcio di inizio fissato per le ore 14:30 per la 14^ giornata del campionato di Serie C, girone A. Il Prato in difficoltà ospita dunque l'Arzachena, invece reduce da due vittorie consecutive. Una sfida importante per entrambe le compagini, che ora dovranno cercare di guadagnarsi punti per le prossime sfide. La squadra toscana non sta attraversando un buon periodo, anche perché sette punti sono davvero pochi: servirà un colpo di coda per risalire la china e trovare una salvezza ad oggi idealmente lontana. I sardi continuano a conquistare punti e vogliono proseguire su questa scia: sarà fondamentale trovare la terza vittoria consecutiva, visto che Monza e Carrarese sono a pari punti e per poter arrivare ai play off servono vittorie di peso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Prato Arzachena non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PRATO ARZACHENA

Mister Catalano potrebbe schierare il Prato con il solito 4-3-3, con Sarr che andrà tra i pali. In difesa Martinelli e Marzorati saranno i due difensori centrali, mentre Polo e Badan saranno i due esterni. Marini, Fantacci, Cavagna e Bonetto si giocano tre posti in mezzo al campo: gli impegni ravvicinati cambieranno molte carte in tavola. Orlando e Vangi si contenderanno il posto da prima punta, mentre Ceccarelli e Piscitella andranno probabilmente sulle corsie esterne. Attenzione ai cambi dell'ultimo momento: un po' di turnover sarà fisiologico in vista dei prossimi impegni.

Mister Giorico potrebbe schierare invece il 3-5-2, che sta facendo le fortune della squadra ospite: Ruzittu in porta, con Arboleda, Peana e Casini a comporre la linea difensiva. La Rosa e Vano andranno sulle corsie esterne, con Baldanzeddu che potrebbe strappare un posto da titolare sulla sinistra. A centrocampo qualche dubbio, con Piroli, Lisai, Varricchio, Bertoldi e Nuvoli a giocarsi tre posti disponibili. Dubbi anche in attacco, dove al momento Curcio e Sanna sembrano essere i due favoriti. Ovviamente tutto può cambiare, soprattutto in una categoria come la Serie C, dove spesso il turnover non è contemplato. Nelle prossime ore ci saranno le conferme su eventuali forfait o recuperi.

CHIAVE TATTICA

Sarà una partita molto combattuta, anche perché i padroni di casa hanno assolutamente bisogno di una vittoria. Servono punti, non solo per la salvezza, ma per il morale. Non sarà semplice affrontare una sfida del genere, anche perché poi bisognerà in ogni modo mantenere la posizione fino a fine anno. Gli spiti giocheranno un match aperto nel secondo tempo, mentre nel primo tempo entrambe le squadre si chiuderanno nella propria metà campo.

PRONOSTICO E QUOTE

Stando alle quote fornite dal bookmaker Eurobet per Prato Arzachena, il match sarà molto equilibrato. Il segno è dato a 2.70, mentre il segno X è a quota 3.05. Il segno 2, invece, è a quota 2.60. Molto interessante il segno Under 2.5, a quota 1.70, mentre il segno Over è a quota 2.02. Interessante anche il segno Goal e No Goal: nel primo caso la quota sarà di 1.72, mentre nel secondo caso troveremo una quota di 2.00.

