Ravenna Sambenedettese/ Streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ravenna Sambenedettese: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 14^ giornata del girone B di Serie C

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Ravenna Sambenedettese - LaPresse, imm. di repertorio

Ravenna Sambenedettese, partita che sarà diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, si gioca oggi, domenica 12 novembre, con calcio di inizio fissato per le ore 18:30 per la 14^ giornata del campionato di Serie C, girone B. Una sfida tra due compagini che stanno offrendo delle prestazioni decisamente differenti. Il Ravenna si ritrova a ridosso della zona retrocessione essendo al sedicesimo posto della graduatoria con 10 punti ottenuti in 11 gare con tre vittorie, un pareggio e sette sconfitte. La Sambebedettese invece galleggia in piena zona Play Off forte dei 17 punti ottenuti in 11 gare disputate, anche se sta attraversando un periodo non felicissimo come del resto testimoniano le due sconfitte consecutive incassate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Ravenna Sambenedettese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA SAMBENEDETTESE

Il Ravenna dovrebbe scendere in campo con un classico 3-5-2 rivisto nell’atteggiamento allo scopo di riuscire a dare maggiore solidità a tutto il reparto. In porta l’ottimo Venturi con la difesa a tre che sarà guidata da Lelj ai cui fianchi andranno ad agire Ierardi sul centrodestra e Venturini su quello di sinistra. A centrocampo dovrebbe andare a giocare dal primo minuto Selleri nel ruolo di regista basso, Ballardini come interno di destra e Papa come interno di sinistra. Sulla corsia destra c’è un ballottaggio in atto tra Magrini e Capitanio mentre sull’altro lato ci sarà Barzaghi in vantaggio nelle preferenze rispetto a Cenci. In avanti al fianco di Broso che ha firmato il gol vittoria nella gara infrasettimanale contro il Gubbio andrà a giocare Maistrello.

La Sambenedettese invece si andrà a disporre sul rettangolo di gioco con un classico 4-3-3 con Aridita a difendere i pali, nella linea difensiva a quattro Rapisarda come terzino di destra, Miceli al fianco di Patti nel mezzo e Tomi a spingere sulla corsia mancina. A centrocampo Bove come fulcro centrale con ai lati Gelonese e Vallocchia mentre nel tridente offensivo dovrebbero esserci Di Massimo come ariete centrale, Esposito nel ruolo di attaccante di sinistra (non da è escludere la carta Valente dal primo minuto) e Troianiello come attaccante di destra.

CHIAVE TATTICA

La differenza tecnica tra le due formazioni è abbastanza evidente anche se il Ravenna potrebbe sfruttare il momento di appannamento ed incertezza della Samb che sembra aver perso alcuni riferimenti che gli avevano permesso di fare molto bene nei primi due mesi di campionato. Mentre gli ospiti potrebbe soffrire la posizione tra le linea, il Ravenna dovrà porre particolare attenzione alle corsie laterali.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo i bookmakers operanti in Italia con regolare licenza tra cui Eurobet, sarà un incontro caratterizzato dallo straordinario equilibrio tant’è che sia per l’eventuale vittoria interna del Ravenna che per l’eventuale successo in esterna da parte della Sambenedettese è stata prevista una quota pari a 2,65 mentre il risultato di parità darebbe diritto ad un moltiplicatore pari a 3,05. Le agenzie sono maggiormente sicure sul fatto che ci saranno pochi gol visto che l’Under 2,5 vale 1,55 e l’Over 2,5 viaggia a ben 2,30 volte la posta in palio.

