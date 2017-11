Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: le partite in programma (14^ giornata)

Risultati Serie B classifiche aggiornate, diretta gol live score: le partite in programma (14^ giornata). Si chiuderà nelle prossime ore il nuovo turno del campionato cadetto

12 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Audero, Venezia - LaPresse

Dopo i tre anticipi giocatisi nella giornata di ieri, si chiuderà quest’oggi il turno numero quattordici del campionato di Serie B 2017-2018, torneo che varia un po’ i suoi orari in questo weekend per via della pausa della Serie A per i playoff della nazionale italiana. Le sfide inizieranno alle ore 12:30, con l’anticipo di mezzodì, per chiudersi poi con il posticipo delle ore 20:30 del San Nicola fra i padroni di casa del Bari e il Pescara. Andiamo quindi a vedere insieme il programma nel dettaglio di questa giornata di B.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE, 14ESIMA GIORNATA

Come detto sopra, si inizia presto, in classico stile Serie A, con la gara delle ore 12:30 fra il Venezia e il Perugia. Si tratta senza dubbio di una sfida molto interessante quella in programma al Pier Luigi Penzo visto che la compagine allenata da Pippo Inzaghi è quinta a quota 21, con il Perugia che invece è quindicesimo a quota 15, ma squadra dal potenziale senza dubbio meritevole. Sei invece le partite in programma questo pomeriggio, con fischio di inizio a partire dalle ore 15:00. Si comincia con Ascoli-Foggia, una gara di fondo classifica visto che i marchigiani sono penultimi in classifica a quota 13 punti, mentre i pugliesi vanno leggermente meglio, 18esimi a quota 14, ma sempre naviganti in acque troppo agitate. Spazio quindi a Cesena-Salernitana, con i romagnoli che sono il fanalino di coda della B con 13 lunghezze, mentre la Salernitana sta vivendo una stagione dignitosa, con venti punti sin qui conquistati che le valgono il settimo posto assoluto in graduatoria. Alle ore 15:00, in campo anche il Carpi, presso lo stadio di casa del Cabassi, dove giungerà il Brescia: emiliani noni assoluti con 19 punti, mentre le Rondinelle veleggiano a metà classifica, con sedici punti e la quattordicesima posizione occupata. A Terni, di scena la sfida fra la Ternana (20esima) e il Novara (11esima a quota 17), mentre attenzione a quello che succederà oggi pomeriggio a Cremona, visto che i padroni di casa della Cremonese, protagonisti di un grande campionato con 21 punti ottenuti che significano terzo posto, affronteranno il Palermo, che ha un punto in più, e che si trova al secondo posto, a ridosso della capolista Empoli: una sfida quindi tutta da vivere. L’ultima partita delle ore 15:00 sarà un altro big match, quello del Tombolato fra la squadra padrone di casa, il Cittadella, e gli ospiti del Parma, con i primi che sono decimi a quota 18, e i secondi che invece di punti ne hanno 20, ottavo posto assoluto. A chiusura del programma di questa domenica di Serie B, ci sarà il posticipo delle ore 20:30, quando al San Nicola di Bari, i padroni di casa pugliesi guidati dal campione del mondo Fabio Grosso, ospiteranno il Pescara di Zdenek Zeman. I biancorossi stanno risalendo la classifica dopo un inizio di stagione un po’ in sordina, ed ora sono al sesto posto assoluto, a quota 20 punti, mentre gli abruzzesi non riescono ad ingranare, e sono attualmente dodicesimi a quota 17.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA

Ore 12:30 Venezia-Perugia

Ore 15:00 Ascoli-Foggia

Ore 15:00 Cesena-Salernitana

Ore 15:00 Carpi-Brescia

Ore 15:00 Ternana-Novara

Ore 15:00 Cremonese-Palermo

Ore 15:00 Cittadella-Parma

Ore 20:30 Bari-Pescara

Classifica: Frosinone 23, Palermo 22, Cremonese, Empoli, Venezia 21, Bari, Salernitana, Parma 20, Carpi 19, Cittadella 18, Novara, Pescara, Avellino 17, Brescia 16, Perugia, Spezia 15, Entella, Foggia 14, Pro Vercelli, Ternana, Ascoli, Cesena 13

