Risultati Serie C classifiche aggiornate, diretta gol live score: le partite in programma (14^ giornata). Proseguirà quest’oggi il quattordicesimo turno del campionato

12 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Proseguirà in queste ore la quattordicesima giornata del campionato di Serie C, stagione 2017-2018, il terzo torneo di calcio d’Italia per importanza. Dopo gli anticipi di ieri del Girone C, in campo quest’oggi le squadre di tutti e tre i gironi, a completamento proprio di questo nuovo turno, salvo i posticipi di domani. Andiamo quindi a vedere insieme il programma dettagliato dei match che si disputeranno.

IL PROGRAMMA DEL GIRONE A

Partiamo dal Girone A, che scenderà in campo tutto quest’oggi, con fischio di inizio alle ore 14:30, e un posticipo alle 20:30. Comanda sempre il Livorno, primo a quota 32 punti, e impegnato quest’oggi nella delicata trasferta di Monza, al Brianteo, squadra quest’ultima che sta vivendo un buon campionato con 19 punti conquistati che valgono il sesto posto assoluto in classifica. Siena, secondo a quota 27, che invece avrà una sfida decisamente più “morbida”, visto che ospiterà al Franchi dalle 20:30 il Pontedera, quint’ultimo, a ridosso della zona retrocessione, con appena 12 punti. Proseguiamo con la gara del Pisa, recentemente sconfitto ad Alessandria, e terza forza del girone con 24 punti, che affronterà in casa il Giana Erminio, tredicesimo a quota 13. E’ invece quarto l’Olbia, che di punti ne ha 23 e che oggi sarà di riposo. Quinto posto per la Viterbese, con 20 lunghezze, impegnata nel derby toscano casalingo contro la Pistoiese, dodicesima a quota 15. Ne ha invece 19 l’Arzachena, settima forza del Girone C, impegnata a Prato contro gli omonimi padroni di casa, penultimi con appena 7 punti ottenuti. Piacenza-Carrarese sarà la sfida di metà classifica fra nona e ottava forza del campionato, mentre la Lucchese, decima con 17 punti, ospiterà in Toscana l’Alessandria, quattordicesima a quota 12, e galvanizzata dopo la bella vittoria con il Pisa di cui sopra. A completare il programma del Girone C, la sfida fra Arezzo e Pro Piacenza e Cuneo-Gavorrano.

IL PROGRAMMA DEL GIRONE B

Andiamo quindi a visionare il programma del Girone B, in campo oggi tranne il posticipo di domani sera fra Santarcangelo e Venezia. Ricordiamo che il Modena è stato ufficialmente escluso dal campionato visto i noti problemi societari, e di conseguenza il gruppo è stato ridotto di una squadra. La squadra di Padova dei Biancoscudati, prima a quota 23, sarà impegnata nel big match di questa giornata, la trasferta di Pordenone, squadra quest’ultima che invece di punti ne ha 21, che valgono il terzo posto assoluto. Attenzione anche alla sfida del Renate, secondo a quota 22, che volerà in trasferta, a Mestre, ottavo con 17 lunghezze. La Triestina, quarta a 18, doveva giocare con il Modena e otterrà ovviamente i tre punti a tavolino, mentre l’Albinoleffe, altra squadra a quota 18, ospiterà nel bergamasco il Fano, fanalino di coda del Gruppo C con sei punti. Occhio anche alla gara del Bassano, terza formazione del gruppo a quota 18, che ospiterà i lombardi del Feralpisaò, che invece di punti ne hanno 17 e che sono noni assoluti. Altra squadra a quota 17 è la Sambenedettese, settima in classifica e pronta a volare a Ravenna per sfidare gli omonimi padroni di casa, terzultimi a quota 10. Riposa la Fermana, mentre il Sudtirol, undicesimo, giocherà in casa contro la Reggiana, quattordicesima in graduatoria. A completamento di questo gruppo, la sfida fra Teramo e Gubbio.

I POSTICIPI DEL GIRONE C

Chiudiamo il programma odierno con i due posticipi del Girone C. Si comincia alle ore 16:30, con la sfida pugliese fra i padroni di casa della Virtus Francavilla e i siciliani di Agrigento dell’Akragas: Virtus sesta a quota 19 punti, mentre gli agrigentini chiudono il gruppo con 9 punti sin qui ottenuti. L’altra gara del girone sarà quella delle 18:30 dello stadio Massimino di Catania, dove gli etnei, secondi a 25, ospiteranno il Catanzaro, che invece si trova all’undicesimo posto assoluto, con 15 punti.

I RISULTATI SERIE C E LA CLASSIFICA DEL GIRONE A

14:30 Cuneo-Gavorrano

14:30 Piacenza-Carrarese

14:30 Prato-Arzachena

16:30 Arezzo-Pro Piacenza

16:30 Pisa-Giana Erminio

16:30 Lucchese-Alessandria

16:30 Monza-Livorno

18:30 Viterbese-Pistoiese

20:30 Siena-Pontedera

Classifica: Livorno 32, Siena 27, Pisa 24, Olbia 23, Viterbese 20, Monza, Arzachena, Carrarese 19, Piacenza, Lucchese 17, Arezzo, Pistoiese 15, Giana Erminio 13, Alessandria, Pontedera, Cuneo 12, Pro Piacenza 10, Prato 7, Gavorrano 6

I RISULTATI SERIE C E LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

14:30 Triestina-Modena

14:30 Sudtirol-Reggiana

14:30 Mestre-Renate

14:30 Bassano-Feralpisalò

14:30 Albinoleffe-Fano

18:30 Pordenone-Padova

18:30 Ravenna-Sambenedettese

18:30 Teramo-Gubbio

Classifica: Padova 23, Renate 22, Pordenone 21, Triestina, Albinoleffe, Bassano 18, Sambenedettese, Mestre, Feralpi, Fermana 17, Sudtirol, Vicenza 16, Teramo 14, Reggiana 12, Gubbio 11, Ravenna 10, Santarcangelo 7, Fano 6

I RISULTATI SERIE C E LA CLASSIFICA DEL GIRONE C

16:30 Virtus Francavilla-Akragas

18:30 Catania-Catanzaro

Classifica: Lecce 30, Catania 25, Trapani 24, Siracusa 23, Monopoli 22, Virtus Francavilla 19, Juve Stabia, Matera, Reggina, Rende 17, Catanzaro, Bisceglie 15, Sicula Leonzio 13, Cosenza 12, Fondi, Paganese 10, Andria, Casertana, Akragas 9

