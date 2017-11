Risultati volley femminile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (5^ giornata)

Risultati volley femminile: classifica aggiornata e diretta live score delle partite in programma oggi 12 novembre 2017 e valide nella 5^ giornata della Serie A1.

12 novembre 2017 Michela Colombo

Risultati volley femminile (LaPresse)

Il Campionato di volley femminile torna protagonista assoluto questa domenica 12 novembre 2017: il programma di questo turno però risulta abbastanza spezzato visti l’anticipo e i due posticipi già previsti. Benchè quindi siano pochi i match in programma oggi non mancheranno le sorprese, in campo come nei risultati, e di conseguenza anche nella classifica, dove pare difficile che Conegliano e Scandicci possano presto abdicare dalla prima posizione. Andiamo quindi a vedere che cosa ci propone per la giornata di oggi il calendario della 5^ giornata, facendo però attenzione a due modifiche: come detto è già stato previsto e disputato l’anticipo tra Legnano e Firenze, match andato in scena ieri alle ore 20.30; sono due i posticipi ovvero Bergamo-Conegliano e Modena-Novara attesi per il prossimo 15 novembre 2017, entrambi in programma per le ore 20.30.

I MATCH DI OGGI

Facendo qualche calcolo notiamo subito che danno appena 3 gli incontri previsti per questa domenica dedicata alla massima serie del volley femminile per club in Italia. Nei tre campi selezionati comunque il fischio d’inizio è stato previsto per ore 17.00 e i match previsti risultato tutt’altro che prevedibili. Si inizierà quindi nel tardo pomeriggio al Pala Radi con il match tra la PomìCasalmaggiore e MyCicero Volley Pesaro: uno scontro ai gradini più bassi della classifica a cui la compagine rosanero punta con il grande desiderio di mettere a segno tre punti e cancellare così anche la sconfitta contro Monza rimediata nel turno precedente (la 2^ in stagione). Sempre alle ore 17.00 ecco quindi il fischio d’inizio della partita tra Savino del bene Scandicci e Lardini Filottrano: di fronte al pubblico di casa la compagine di Parisi è impaziente di riconfermarsi contro la neopromossa, dopo lo splendido successo ottenuto nel derby contro Firenze pochi giorni fa. Il match di questa sera al Palazzetto dello Sport di Scandicci poi risulta particolarmente importante per la Savino del bene, visto che con Conegliano impegnata nel posticipo, la formazione toscana può fuggire in vetta alla classifica generale.

IL DERBY LOMBARDO

A chiudere il 5^ turno del campionato di Serie A1 di volley ecco poi il big match tutto lombardo tra la Saugella team Monza e la Unet E Work Busto Arsizio. Tanti i motivi per cui questo incontro atteso sempre alle ore 17.00 si annuncia importante, dalla classifica, che vede le due squadre molto vicine, al grande spettacolo che due formazioni concedono sempre, oltre che la vicinanza tra le due società. Il risultato stesso di queso derby atteso alla Candy Arena poi potrebbe dare un volto del tutto nuovo alla classifica, dato che le farfalle per ora rimangono ferme a quota 9 punti ma vicine alle capoliste Scandicci e Conegliano, oltre che alle campionesse d’Italia di Novara distanti due lunghezze. Simile situazione per Monza che però ha messo finora a bilancio appena 6 punti, come Modena. Staremo quindi a vedere che cosa ci riserverà questo appassionate turno del Campionato di volley.

RISULTATI VOLLEY FEMMINILE 5^ GIORNATA

Domenica 12 novembre - ore 17.00

Casalmaggiore-Pesaro

Monza-Busto Arsizio

Scandicci-Filottrano

CLASSIFICA VOLLEY SERIE A1

Conegliano, Scandicci 12

Novara 11

Busto Arsizion 9

Monza, Modena 6

Pesaro 4

Legnano, Casalmaggiore, Firenze, Fikottrano 3

Bergamo 0

