Risultati volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (Serie A1 7^ giornata)

Risultati volley maschile: classifica aggiornata e diretta live score delle partite in programma oggi nella 7^ giornata del Campionato di Serie A1 Superlega.

12 novembre 2017 Michela Colombo

Risultati Volley maschile (LaPresse)

In questa domenica 12 novembre 2017 si torna a parlare del grande volley maschile: in programma oggi ecco la 7^ giornata del Campionato di Serie A1, che però risulta fin da un primo sguardo piuttosto spezzettata. Tra turni infrasettimanale e impegni europei, i club di Superlega cominciano a dover fare i conti con un calendario parecchio complesso. Partendo proprio da questa 7^ giornata infatti vediamo che son già stata due gli anticipi disputati, mentre sarà uno solo il posticipo: appena 4 quindi gli incontri previsti da calendario per quesa domenica. La classifica quindi della Serie A1 è già stata modificata dopo i risultati delle partite Castellana Grotte-Piacenza (giocata l’8 novembre) e Milano-Vibo Valentia (giocata 10 novembre), ma chiaramente avrà un nuovo volto dopo stasera. Segnaliamo infine che sarà tra Perugia e Trento il posticipo di questo turno, e il match verrà disputato al Pala Evangelisti il prossimo 15 novembre alle ore 20.30.

OCCHIO ALLE BLASONATE

Se Perugia affronterà questo turno del campionato di Serie A1 con qualche giorno di ritardo, i primi a volerne approfittare saranno alcuni top club come Modena e Civitanova, che attendevano solo l'assenza degli umbri per tentare l’allungo. Questo pomeriggio alle ore 18.00 la Cucine Lube Civitanova affronterà di fronte al sempre caldo pubblico dell’Eurosuole la Biosi Indexa Sora, fanalino di coda della graduatoria con appena un punto conquistato. Sulla carta quindi si annuncia un incontro semplice per i ragazzi di Medei, che pur con un match ancora da disputare, vogliono presto aggiungere i gradini più alti della classifica, che ora la vede appena quarta ferma a12 punti. L’Azimut Modena, invece oggi pomeriggio (sempre alle ore 18.00) se la vedrà in trasferta contro la Taiwan Excellence Latina, di ritorno dal quarto KO rimediato in stagione (questo contro Vibo Valentia). Oggi al Pala Bianchini quindi, se i ragazzi di Di Pinto hanno tanta voglia di riscatto, non saranno da meno i gialloblu di Stoychev, che nella precedente giornata sono incappati nel primo loro insuccesso, rimediato proprio contro la Lube per 3-1, che ha notevolmente rallentato (a favore di Perugia) la corsa al vertice della classifica.

GLI ALTRI MATCH

Due poi gli incontri che completeranno il calendario della 7^ giornata di Campionato previsti in questa domenica, che avranno inizio, come al solito, alle ore 18.00. All’Agsm Forum andrà in scena infatti l’entusiasmante match tra Verona e Ravenna, a cui la compagine di Soli arriva con l’obbiettivo di mettere in fila 6 vittorie e confermare quindi l’ottimo piazzamento in graduatoria finora guadagnato in mezzo alle grandi. Punteranno invece a obbiettivi meno elevati Padova e Monza, impegnati in una sfida attesa sempre alle ore 18.00 ma alla Kioene Arena. Entrambe le squadre infatti al momento non registrano un ottimo stato di forma ma la voglia di recuperare il terreno perduto è tanta, specialmente per coach Falasca che sperano che il secondo successo stagionale conquistato contro Castellana pochi giorni fa, abbia dato la carica giusta ai suoi giocatori.

RISULTATI VOLLEY SERIE A1, 7^ GIORNATA

Domenica 12 novembre - ore 18.00

Latina-Modena

Lube Civitanova-Sora

Padova-Monza

Verona-Ravenna

CLASSIFICA SERIE A1

Perugia 18

Modena 15

Ravenna 13

Civitanova, Piacenza 12

Latina, Vibo Valentia 8

Verona, Padova, Trento 7

Monza 6

Milano 5

Castellana 4

Sora 1

