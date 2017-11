Siena Pontedera/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siena Pontedera: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 14^ giornata del girone A di Serie C

12 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Siena Pontedera, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Siena-Pontedera, che sarà diretta dal signor Provedi di Treviglio e si gioca domenica 12 novembre alle ore 20.30, sarà il posticipo serale che chiuderà ufficialmente il programma della quattordicesima giornata nel girone A del campionato di Serie C 2017-2018. Il turno infrasettimanale appena disputato ha portato buone notizie per il Siena, che è riuscito a riscattare le ultime due sconfitte consecutive contro il Monza e nello scontro diretto contro il Livorno, che avevano dato ampio via libera ai labronici in testa alla classifica. In casa della Pistoiese i bianconeri hanno vinto un altro importante derby toscano con i gol di Campagnacci e Guberti, restando a cinque punti di distanza da un Livorno vincente in casa contro la Viterbese, ma che rispetto al Siena ha disputato una partita in meno.

Il Pontedera al contrario era reduce da due vittorie consecutive contro il Gavorrano e la Pro Piacenza, dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere. Risultati fondamentali che avevano riportato fiducia, ma nel turno infrasettimanale è arrivata la doccia fredda della sconfitta interna contro il Cuneo, un pesantissimo tre a zero che ha mantenuto al quintultimo posto la squadra. Dunque, un incrocio fondamentale, vincendo in casa il Siena metterebbe alle spalle la breve crisi vissuta e si confermerebbe l'unica anti-Livorno credibile nel girone, anche se al momento è la capolista, dopo la vittoria nello scontro diretto, ad avere in mano le sorti del raggruppamento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire la diretta tv dell'incontro Siena Pontedera sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, gli abbonati ai pacchetti relativi alle due squadre o chi acquisterà l'evento singolo sul sito elevensports.it (cioè il vecchio Sportube) potranno seguire il match in diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Artemio Franchi di Siena si sfideranno queste probabili formazioni. Il Siena giocherà con Pane in porta, Ronanini impiegato in posizione di terzino destro e Iapichino in posizione di terzino sinistro, mentre Sbraga e D'Ambrosio saranno impiegati come difensori centrali. Centrocampo a tre con Bulevardi, Vassallo e Gerli impiegati dal primo minuto, mentre Guberti sarà il trequartista alle spalle di Emmausso e Campagnucci. Risponderà il Pontedera con una difesa a tre composta da Frare, Risaliti e Vettori davanti all'estremo difensore Contini. A centrocampo la zona centrale della mediana sarà presidiata da Caponi e Gargiulo, mentre Calcagni giocherà sulla fascia destra e Spinozzi sulla fascia sinistra. Nel tridente offensivo saranno schierati come titolari Pesenti e Corsinelli al fianco del centravanti Pinzauti.

LA CHIAVE TATTICA

Michele Mignani, allenatore del Siena, schiererà la squadra con il 4-3-1-2 con la conferma del trequartista sul fronte d'attacco, mentre il tecnico del Pontedera, Ivan Maraia, risponderà col 3-4-3. Il 23 dicembre 2016, nell'ultimo precedente giocato tra le due squadre allo stadio Artemio Franchi, il Siena ha battuto due a uno il Pontedera con reti di Marotta su rigore e Bunino a un minuto dal novantesimo, con gli ospiti che avevano momentaneamente raggiunto il pareggio con Calò. Pontedera ko negli ultimi due precedenti di campionato giocati a Siena, in casa due pareggi, l'ultimo il 28 agosto del 2016, uno a uno con vantaggio di Calcagni per il Pontedera e pareggio senese di D'Ambrosio.

QUOTE E SCOMMESSE

Siena nettamente favorito dai bookmaker in questo derby toscano, con vittoria bianconera quotata 1.72 da Bet365, mentre Bwin offre a 3.40 la quota relativa al pareggio e Betclic alza fino a 4.50 la quota per il successo esterno. Bet365 propone a 2.20 la quota riferita all'over 2.5 e a 1.64 la quota riferita all'under 2.5.

